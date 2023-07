Un buon Trento supera 3-1 il Cittadella in amichevole

Un buon Trento batte il Cittadella a Lavarone nella prima amichevole stagionale. I gialloblù nel primo tempo gestiscono al meglio le operazioni, riuscendo a terminare la prima frazione con un netto 3-0. Per gli uomini di Bruno Tedino a segno: Anastasia, Petrovic e Pasquato. Nel secondo tempo il Cittadella spinge con convinzione e negli ultimi istanti di gara riesce a trovare la rete con Pittarello.

La cronaca

Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Fabbri, Vitturini, Ferri e Garcia Tena. In mezzo al campo agiscono Rada, Attys e Di Cosmo, mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati, con Petrovic al centro dell’attacco. Nel secondo tempo l’allenatore trentino effettua diversi campi.

Dopo una ventina di minuti di rispettivo studio, è il Trento a rendersi pericoloso per primo: al 21’ Rada prima riceve palla e poi calcia dalla distanza: la sua conclusione si spegne tra le braccia del portiere del Cittadella.

Sono i gialloblù a fare la partita e qualche minuto più tardi passano meritatamente in vantaggio. Anastasia recupera caparbiamente un buon pallone e si invola sprintando verso la porta avversaria. Vinto il duello con il difensore, riesce prima a superare Kastrati e poi a realizzare la rete del vantaggio.

La risposta dei veneti è affidata al tiro di Mastrantonio, che poco prima della mezz’ora impegna Russo, attento e preciso nell'intervento. Qualche istante più tardi sono ancora gli uomini di Bruno Tedino a festeggiare: Petrovic riceve palla dal limite dell’area e trova il pertugio giusto per battere l’estremo difensore veneto.

Il Trento non cala d’intensità e sul finire del primo tempo sigla anche il tris. Questa volta è Pasquato, direttamente da calcio di punizione, a pennellare una traiettoria perfetta, che lascia immobile Kastrati e permette ai compagni di festeggiare nuovamente.

Nel secondo tempo il Cittadella parte bene e al 21’ si rende pericoloso con un ottimo colpo di testa di Asencio, sul quale Russo interviene benissimo, sventando il pericolo. Alla mezz’ora del secondo tempo i veneti ci provano nuovamente con una deviazione aerea dello stesso Asencio, ma anche questa volta l’estremo difensore gialloblù è bravo a non farsi sorprendere.

Il Cittadella non diminuisce la pressione e qualche giro di lancetta più tardi si propone nuovamente in zona offensiva con un’altra deviazione aerea di Pittarello, sulla quale Russo è bravissimo a deviare in calcio d’angolo, prima di lasciare spazio, tra gli applausi dei presenti sulle tribune di Lavarone, all’altro portiere gialloblù Di Giorgio.

Negli ultimi istanti di gara Pittarello trova la rete grazie ad una precisa deviazione aerea su cross di Tessiore.

Finisce 3-1 per il Trento che conferma, con un avversario di spessore abituato a militare in serie B, quanto di buono già visto con la rappresentativa della Val di Cembra.

Gli aquilotti questa sera torneranno a Masen di Giovo, dove proseguiranno la preparazione estiva in vista del terzo campionato consecutivo in Serie C. Venerdì prossimo alle ore 16.30 ospiteranno poi al Briamasco il Palermo, in quella che sarà la seconda amichevole di questa stagione.

Il tabellino

CITTADELLA - TRENTO 1-3 (0-3)

RETI: 25’ pt Anastasia (T), 31’pt Petrovic (T), 43’ Pasquato (T), 44’st Pittarello (C).

CITTADELLA primo tempo: (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni (1’st Mattioli), Angeli (1’st Pavan), Frare (1’st Sottini), Rizza (1’st Giraudo); Danzi (15’st Cecchetto), Vita (1’st Branca) Saggionetto (1’st Tessiore); Mastrantonio (Felicioli); Maistrello (1’st Asencio), Embalo (1’st Pittarello).

CITTADELLA secondo tempo: (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Pavan, Sottini, Giraudo; Cecchett, Branca, Tessiore; Felicioli; Asencio, Pittarello.

Allenatore: Edoardo Gorini

TRENTO primo tempo (4-3-3): Russo, Fabbri, Ferri, Garcia Tena, Vitturini; Rada, Attys, Di Cosmo; Anastasia, Petrovic, Pasquato.

TRENTO secondo tempo (4-3-3): Russo (40’st Di Giorgio), Ercolani, Ferri (19’ Vitturini), Trainotti, Frosinini; Rada (19’st Garcia Tena), Brevi, Di Cosmo (19’ Vaglica); Galazzini, Sipos, Terrani.

Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Thomas Manzini di Verona

ASSISTENTI: Leo Posteraro di Verona e Luca Zanin di Verona

NOTE: 350 spettatori circa recupero 0’+3’

Le dichiarazioni post partita

Bruno Tedino: «Sono soddisfatto: la squadra sta lavorando bene. Sappiamo che il calcio estivo ci fornisce solamente delle indicazioni ma queste sono positive. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo durante questi giorni di ritiro a Masen di Giovo. Anche i nuovi arrivati si sono integrati bene e si sono subito calati nella realtà. Qualcuno è più in ritardo ma abbiamo ancora del tempo prima di iniziare il campionato. Sappiamo che vogliamo una squadra propositiva quindi dobbiamo migliorare quest’aspetto. Comunque, per la gara di oggi, sono soddisfatto».



Tomi Petrovic: «Il risultato di oggi ci interessa poco. L’importante è la prestazione fornita. Abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo preparato. Abbiamo fatto due tempi diversi: nel primo tempo abbiamo palleggiato meglio mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto un pochino. Comunque siamo contenti. In ritiro stiamo lavorando molto anche sulla tattica. Abbiamo molte idee e vogliamo fare bene».