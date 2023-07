Castellaneta confermato al timone del Südtirol women

L’FC Südtirol comunica la conferma alla guida tecnica della maggiore delle squadre del settore femminile di mister Marco Castellaneta.

All’allenatore. che ha condotto la formazione dell’FCS Women alla conquista dello storico successo nel campionato di Eccellenza regionale con tanto di imbattibilità e conseguente promozione in Serie C. è stato rinnovato l’incarico. Un’attestazione di stima e fiducia dopo una stagione che ha visto la squadra biancorossa fregiarsi della vittoria finale al culmine di un percorso di assoluto rilievo.

Marco Castellaneta, tecnico con licenza Uefa B, dopo le esperienze maturate in alcuni settori giovanili ha maturato significative esperienze nel settore femminile, in serie B e serie C con il Brixen per assumere poi, nell’estate del 2022, la guida tecnica della maggiore formazione dell’FCS Women.