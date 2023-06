Eusalp, la Lombardia ne fa 7, in finale se la vedrà col Piemonte

Dopo il trionfo di dodici mesi fa della Lombardia, il Trofeo Eusalp rimarrà nell'Italia nordoccidentale: nella finalissima prevista domani alle ore 11 al Centro sportivo Sesena di Tione di Trento, infatti, sarà il Piemonte Valle d'Aosta a sfidare i campioni in carica, oggi passati a valanga sul Friuli Venezia Giulia. I piemontesi, invece, nel confronto con la Baviera, hanno incassato la prima sconfitta del proprio cammino, ma sono stati salvati dalla vittoria della Rappresentativa di Bolzano e quindi dalla classifica avulsa.

Quello che doveva essere il big match del girone A non ha mai avuto storia: troppo netta la superiorità della Lombardia nei confronti di un Friuli Venezia Giulia, che era obbligato a vincere, ma che sul sintetico di Ponte Arche ha terminato il match con un pesante fardello di sette reti sul groppone. I campioni in carica hanno cominciato a premere fin da subito col solito Domnitei, per poi passare in vantaggio al 9' grazie ad una deviazione vincente di Gordon su lunga rimessa laterale da destra. Il raddoppio è da cineteca: Auci dall'angolo destro dell'area ha fatto partire una gran parabola, che si è insaccata dopo aver sbattuto sotto l'incrocio dei pali. Una nuova incornata di Gordon ha poi siglato il tris, con i giochi chiusi definitivamente nella ripresa da capitan Domnitei, partito in posizione dubbia. Il gol della bandiera di Madi, su suggerimento di D'Angelo, la doppietta di Ferretti (rigore e tocco sotto a scavalcare il portiere) e il guizzo finale di Carminati sono poi serviti solamente per le statistiche.

Dopo due sconfitte si guadagna la consolazione della finale per il 5° posto la Liguria, che a Creto ha superato la Rappresentativa del Cpa di Trento con i gol di Durante e Scala. La squadra di casa è quindi spedita alla finale per il 7° posto contro il Veneto, unica squadra che ha chiuso i gironi a quota zero.

Decisamente più equilibrata la lotta in vetta al girone B. Il Piemonte Valle d'Aosta, dopo le due vittorie nei primi due impegni, ha rischiato grosso: a Caderzone Terme la Baviera si è infatti imposta grazie all'incornata di Amberger, seguita nella ripresa dal provvisorio pari di Peradotto e dallo spunto di Weidlich, reti che hanno regalato tre punti amari al team tedesco, relegato infatti al terzo posto dalla differenza reti negli scontri diretti. La compagine piemontese è stata salvata anche dal nuovo successo della Rappresentativa di Bolzano, che con un gol per tempo firmati Gamper e Baratella ha messo all'angolo il deludente Veneto, in rete solamente in pieno recupero con Zanotelli.

Il match per il titolo sarà quindi il “derby del Ticino”, preceduto alle 9 dalle tre finaline ospitate da Creto (Friuli Venezia Giulia - Cpa Bolzano per il terzo posto), Ponte Arche (Liguria - Baviera per la quinta piazza) e Caderzone Terme (Cpa Trento - Veneto per il settimo posto). Dopo la finalissima, spazio alle premiazioni con i saluti delle autorità e l'arrivederci al 2024.

I tabellini della terza giornata

Liguria – Cpa Trento 2-0

Reti: 25' st Durante, 39' st Scala

Liguria: Barroero, Agostino, Cambi (23' st Anzalone), Cava (1' st Vassallo), Guri (20' st Giorgy), Menini (8' st Durante), Migone (27' st Aicardi), Minniti (17' st Patti), Prudente, Tornari, Vuillermoz (32' st Scala). All. Oddone

Cpa Trento: Maestri, Benedetti, Carluccio (25' st Tolettini), Cereghini (31' st Battisti), Chefiri, Coser A. (12' st Coser G.), Fracchetti, Mazzurana (17' st Bonazza), Palushi, Tcaci (31' st El Asraoui), Torre (19' st Campana). All. Grandi

Arbitro: Lorenz di Trento (Gasperini e Uche di Trento)

Friuli Venezia Giulia – Lombardia 1-7

Reti: 9' pt e 25' pt Gordon (L), 18' pt Auci (L), 11' st Domnitei (L), 24' st Madi (F), 30' st rig. e 41' st Ferretti (L), 42' st Carminati (L)

Friuli Venezia Giulia: Venticinque, Albiero, Assenza (25' pt Madi), Bortolussi (25' st Taverna), Chiappo (1' st Musuruana), Di Litta (20' pt Peschiutta), Moletta, Palmisciano, Pittilino (1' st D'Angelo), Toffolini (1' st Paravano), Zecchini. All. Tormena

Lombardia: Trevisani (20' st Bonetti), Auci (9' st Carminati), Caccia, Domnitei (13' st Goffi), Ferretti, Fumagalli (15' st Occhionero), Gordon, Invernizzi (7' st Sandonati), Sina (22' st Adamo), Tonoli (18' st Renner), Torelli. All. Tacchini

Arbitro: Armellini di Arco Riva (Amistadi e Sartori di Arco Riva)

Cpa Bolzano – Veneto 2-1

Reti: 19' pt Gamper (B), 18' st Baratella (B), 39' st Zanotelli (V)

Cpa Bolzano: Varsallona, Müller (8' st Zuddas), Bachmann, Gamper, Minzoni, Prinoth, Stecher, Gartner, Agostini (15' st Daum), Prieth, Gafriller (13' st Baratella). All. Obrist

Veneto: Peroni, Boldarin (8' st Vintila), Campagnaro, Cappelletto, Cattapan, Finotto (6' st Arseni), Guzzo (8' st Zanotelli), Marian, Passigato, Poloni, Rojas. All. Pavanel

Arbitro: Schmid di Rovereto (Zomer e Giovannini di Rovereto)

Nota: espulso Passigato (V)

Piemonte Vda – Baviera 1-2

Reti: 22' pt Amberger (B), 5' st Peradotto (P), 25' st Weidlich (B)

Piemonte Vda: Bochicchio, Audisio, Bledea, Bottero (15' st Bonicco), Bove (9' st Pace), Chiabotto (12' st Maniscalco), Faye, Leone, Marmo, Peradotto (7' st Galvagno), Siciliano (26' st Landi). All. Pizzato

Baviera: Farsak, Wagner (17' st Schade), Dotterweich (25' st Hain), Sossau, Keckeisen (1' st Leitner), Bensch (1' st Dannhäuser), Mützel, Hain, Krantz, Weidlich (34' st Forstpointner), Amberger. All. Haderecker

Arbitro: Danaj di Arco Riva (Piras di Trento e Baccini di Arco Riva)

I risultati della terza giornata

Girone A: Liguria – Trento 2-0; Friuli Venezia Giulia – Lombardia 1-7

Classifica: Lombardia 9, Friuli Venezia Giulia 4, Liguria 3, Trento 1

Girone B: Bolzano – Veneto 2-1; Piemonte VdA – Baviera 1-2

Classifica: Piemonte VdA, Bolzano e Baviera 6, Veneto 0

Il programma delle finali (domenica)

Finale 7°/8° posto: Cpa Trento - Veneto (ore 9, a Caderzone Terme)

Finale 5°/6° posto: Liguria - Baviera (ore 9, a Ponte Arche - Comano Terme)

Finale 3°/4° posto: Friuli Venezia Giulia - Cpa Bolzano (ore 9, a Creto - Pieve di Bono-Prezzo)

Finalissima: Lombardia - Piemonte (ore a 11, a Sesena – Tione di Trento)