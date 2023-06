Eusalp, la Rappresentativa trentina fa sudare la Lombardia

Nella seconda giornata del Torneo Eusalp la Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Trento se la gioca contro la quotata Lombardia, che però intasca i tre punti e domani a Ponte Arche si giocherà l'accesso alla finalissima con il Friuli Venezia Giulia, che ha battuto la Liguria. Capitan Kristi Palushi e compagni, domani impegnati a Creto contro i liguri, possono ancora sperare di accedere alla finale per il terzo posto.

Tra i padroni di casa il tecnico Athos Grandi rivoluziona la formazione rispetto all'esordio di Creto (0-0 con il Friuli Venezia Giulia) con ben 9 cambi, sull'altro fronte Daniele Tacchini apporta appena due modifiche dopo il successo di misura sulla Liguria. Sul sintetico di Ponte Arche i campioni in carica provano a premere subito, ma la Rappresentativa trentina si difende con ordine e nei primi venti minuti lascia spazio solamente a capitan Domnitei, la cui conclusione si spegne a lato, poi Giulio Coser chiude alla perfezione su Goffi. Lo stesso laterale della ViPo Trento è tra i più attivi davanti, ma i suoi cross non trovano alleati. Al 23' il vantaggio lombardo: Caccia da sinistra conclude a rete, Corazza non trattiene e la palla finisce nel sacco. Gordon con un tap-in dopo una traversa di testa di Domnitei mette nuovamente la sfera in rete, ma in fuorigioco. Nel finale di tempo reagisce la squadra di casa: prima Andrea Coser si gira bene ma conclude senza potenza, poi lo stesso attaccante del Calisio dialoga bene con El Asraoui per poi battere Trevisani da posizione angolata.

Ad inizio ripresa la Lombardia cambia marcia. Pronti-via e Domnitei di testa fa tremare Corazza, poi arriva il gol: punizione da destra di Caccia, il solito Domnitei dal fondo è bravo nel rimetterla

in mezzo per Invernizzi, puntualissimo all'appuntamento col tocco vincente da due passi. I trentini ci mettono un po' ad organizzare la reazione, con il neoentrato Benedetti che poi comincia a premere sulla sinistra: in particolare un traversone al 25' costringe Trevisani agli straordinari. Il pericolo scampato scuote i lombardi: Auci dopo uno slalom chiama alla parata in tuffo Corazza, che si riscatta delle precedenti incertezze. I trentini non mollano, con Andrea Coser che dalla distanza fa sibilare la palla poco sopra la traversa. Una respinta di piede di Corazza su Occhionero tiene in corsa fino alla fine i padroni di casa, che però non trovano mai lo spiraglio giusto per pungere.