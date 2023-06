Eusalp, Lombardia e Piemonte ad un punto dalla finalissima

Dopo le prime due giornate cominciano a delinearsi i valori nel quinto Torneo Eusalp, che si chiuderà nel fine settimana nelle Giudicarie, nel Trentino Occidentale. Tutti i verdetti verranno però emessi nelle ultime partite della prima fase: le prime dei due gironi si sfideranno nella finalissima prevista domenica alle 11 a Sesena di Tione di Trento, le due seconde nella finale per il terzo posto e via dicendo.

Nel girone A comanda le danze la Lombardia: la selezione di Daniele Tacchini ha centrato la seconda vittoria di misura consecutiva, faticando per avere ragione di una combattiva Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Trento. Sul sintetico di Ponte Arche al vantaggio lombardo firmato da Caccia con un tiro non irresistibile ha risposto a fine primo tempo Andrea Coser (bello scambio con El Asraoui), ma ad inizio ripresa Invernizzi si è presentato puntuale all'appuntamento col tocco vincente su azione partita da calcio piazzato. A contendere il pass per la finalissima alla Lombardia sarà il Friuli Venezia Giulia, che ha superato la Liguria, ferma al palo: il match di Creto si è deciso nella ripresa, con i gol ravvicinati di Peschiutta (sinistro dal limite dopo un corner) e Pittilino (azione personale conclusa con un bel diagonale) a rendere inutile il lampo del neoentrato Anzalone.

Nel girone B sono potenzialmente in tre a poter ambire al primo posto. In pole position c'è il Piemonte Valle d'Aosta, che in rimonta ha battuto a Caderzone Terme la Rappresentativa di Bolzano: altoatesini subito avanti con uno spunto di Prinoth dopo che il pressing dei compagni aveva levato il pallone agli avversari, ragazzi di Marco Pizzato bravi nel reagire prontamente con una zampata di Galvagno e un penalty di Maniscalco, prima che Marmo chiudesse definitivamente i conti nella ripresa. A Spiazzo si è invece riscattata la Baviera, che con una doppietta nel primo tempo di Keckeisen ha annichilito il Veneto, al quale non è bastato il gol di Mardale per centrare i primi punti, in quanto nella ripresa i tedeschi hanno chiuso bene ogni varco.

Dalle 17.30 di domani si disegnerà il quadro delle finali: nel girone A big match tra Lombardia, che potrà giocare per due risultati su tre, e Friuli Venezia Giulia (a Ponte Arche), mentre a Creto si confronteranno Rappresentativa di Trento e Liguria; nel girone B al Piemonte Valle d'Aosta (impegnato a Spiazzo con la Baviera) manca un punto per la certezza della finalissima, mentre a Caderzone Terme si sfideranno Rappresentativa di Bolzano e Veneto.

I tabellini della seconda giornata

Friuli Venezia Giulia – Liguria 2-1

Reti: 6' st Peschiutta (F), 10' st Pittilino (F), 30' st Anzalone (L)

Friuli Venezia Giulia: Venticinque, Bortolussi, Carpin, D'Angelo (24' st Musuruana), Di Litta (11' st Mujo), Palmisciano, Peschiutta (8' st Assenza), Pittilino (11' st Moletta), Taverna (21' st Albiero), Toffolini (29' st Madi), Zecchini (33' st Paravano). All. Tormena

Liguria: Freccero, Agostino (24' st Migone), Aicardi, Cambi, Giorgy (11' st Cava), Minniti (20' st Anzalone), Patti (11' st Vassallo), Prudente (18' st Menini), Scala (1' st Guri), Tornari, Vuillermoz. All. Oddone

Arbitro: Prosperi di Arco Riva (Piras e Bonazza di Trento)

Note: ammoniti Venticinque, Assenza, Musuruana e Taverna (F), Scala e Menini (L)

Lombardia – Cpa Trento 2-1

Reti: 23' pt Auci (L), 35' pt Coser A. (T), 5' st Invernizzi (L)

Lombardia: Trevisani, Auci (31' st Carminati), Caccia (11' st Renner), Domnitei (20' st Torelli), Fumagalli (24' st Perucchini), Goffi (25' st Occhionero), Gordon, Invernizzi (17' st Ferretti), Simoncelli (28' st Sandonati), Sina, Tonoli. All. Tacchini

Cpa Trento: Corazza, Battisti, Bonazza, Campana (37' st Fracchetti), Coser A., Coser G. (20' st Carluccio), El Asraoui (7' st Chefiri), Hoxha (7' st Cereghini), Palushi, Tolettini (1' st Benedetti), Torre (28' st Tcaci). All. Grandi

Arbitro: Sartori di Arco Riva (Baccini e De Bortoli Morandi di Arco Riva)

Note: ammoniti El Asraoui, Coser G. (T), Simoncelli e Peracchini (L)

Piemonte Vda – Cpa Bolzano 3-1

Reti: 3' pt Prinoth (B), 13' pt Galvagno (P), 19' pt rig. Maniscalco (P), 6' st Marmo (P)

Piemonte Vda: Bochicchio, Audisio, Beggi (1' st Leone), Bledea, Bonicco (21' st Bottero), Bruscolini, Chiabotto (15' st Bove), Galvagno (13' st Peradotto), Maniscalco (9' st Ambrosino), Marmo (27' st Pace), Siciliano. All. Pizzato

Cpa Bolzano: Mussner, Zuddas (19' st Gamper), Müller (17' st Daum), Lovisetto (24' st Torggler), Bachmann (1' st Agostini), Prinoth (24' st Gafriller), Stecher, Prieth, Sigmund (10' st Gartner), Baratella, Holzer. All. Obrist

Arbitro: Teghil di Trento (Guerrieri e Sacquegna di Trento)

Note: ammoniti Ambrosino e Bruscolini (P)

Baviera – Veneto 2-1

Reti: 3' pt e 29' pt Keckeisen (B), 36' pt Mardale (V)

Baviera: Gruber, Wagner, Dotterweich (34' st Kuflu), Sossau, Keckeisen (25' st Forstpointner), Schade (1' st Dannhäusser), Bensch, Hain, Krantz, Weidlich (12' st Schwarz), Amberger (25' st Gensichen). All. Haderecker

Veneto: Vanti, Arseni, Barizza, Campagnaro (25' st Zinetti), Cherubini (22' st Cattapan), Ennefyfy (12' st Guzzo), Mardale, Poloni (33' st Boldarin), Rojas, Vintila, Zanotelli. All. Pavanel

Arbitro: Marchi di Arco Riva (Santini e Amistadi di Arco Riva)

Note: ammoniti Bensch e Gruber (B), Cherubini e Poloni (V)

I risultati della seconda giornata

Girone A: Lombardia – Trento 2-1 Friuli Venezia Giulia – Liguria 2-1

Classifica: Lombardia 6, Friuli Venezia Giulia 4, Trento 1, Liguria 0

Girone B: Piemonte VdA – Bolzano 3-1 Baviera – Veneto 2-1

Classifica: Piemonte VdA 6, Bolzano e Baviera 3, Veneto 0