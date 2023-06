Inaugurato il 5° Torneo Eusalp, domani le prime partite

Ha preso ufficialmente il via questo pomeriggio, con la cerimonia inaugurale svoltasi al centro sportivo Sesena di Tione di Trento, la quinta edizione del Torneo Eusalp, manifestazione calcistica riservata alle selezioni maschili under 16, organizzata dall’Associazione Piazza Viva di Tione in sinergia con il Comitato trentino della Figc. Le squadre durante la presentazione del Torneo Eusalp

Si giocherà per quattro giorni, da domani (giovedì 15 giugno) fino a domenica 18 giugno, sui campi di Caderzone Terme, Comano Terme, Pieve di Bono-Prezzo, Spiazzo e Tione di Trento. A contendersi il trofeo del vincitore saranno le Rappresentative dei territori di Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia (campione in carica), Piemonte, Liguria e Baviera.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento della Figc Stefano Grassi, che ha ringraziato tutte le realtà che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento, per poi rivolgersi ai ragazzi. «Mi auguro che sia un bel torneo – ha detto Grassi -, ricordandovi che non si tratta solo di un confronto agonistico, ma anche di un momento di crescita umana. Un’esperienza che potrete portare con voi». Il presidente del Comitato trentino della Figc Stefano Grassi

Poi sono sfilate in passerella tutte le Rappresentative, presentate da Tiziano Salverra, a precedere l’intervento del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. «L’attività delle Rappresentative è al centro dell’attenzione della Lnd, che al termine della passata stagione poteva contare un milione e 35 mila tesserati, in rappresentanza di 50 mila squadre – ha spiegato Abete nel corso del suo intervento -. Abbiamo rappresentative dall’under 15 all’under 19 e dall’anno prossimo avremo due under 15, per i due semestri dell’anno. Questo torneo rappresenta un ideale momento di confronto tecnico e agonistico, unito alla valorizzazione dello stare insieme. Questa è la nostra mission. Come Lnd non abbiamo interessi da difendere, ma valori da tutelare».

Non è potuto mancare un riferimento alla preoccupaazione di tutto il mondo sportivo per l'imminente entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo, che inciderà profondamente nell'organizzazione della vita delle società sportive, in particolare nella gestione dei settori giovanili. Il presidente della Lnd Giancarlo Abete

Apprezzati anche gli interventi della presidente del Comitato trentino del Coni Paola Mora e del il presidente del Comitato Paralimpico Trentino Massimo Bernardoni.

Ora la palla passerà ai ragazzi e ai campi da gioco, con le otto squadre partecipanti suddivise in due gironi. Le prime classificate dei due raggruppamenti accederanno alla finalissima per il titolo, che chiuderà il programma domenica 18 giugno alle 11 (a Sesena di Tione di Trento). Le seconde accederanno alla sfida per il terzo posto, le terze a quelle per il 5° e 6° e infine le quarte al match che definirà la settima e la ottava classificata.

Domani le prime partite, tutte con fischio d’inizio alle 17.30. Nel girone A sono in programma i match Trentino - Friuli Venezia Giulia (a Creto di Pieve di Bono-Prezzo) e Liguria - Lombardia (a Ponte Arche-Comano Terme), nel girone B le gare Veneto - Piemonte (a Caderzone Terme) e Bolzano - Baviera (a Spiazzo).

Il programma di giovedì 15 giugno (ore 17.30)

Girone A

Trento – Friuli Venezia Giulia (a Creto - Pieve di Bono-Prezzo)

Liguria – Lombardia (a Ponte Arche - Comano Terme)

Girone B

Veneto – Piemonte V.A. (a Caderzone Terme)

Bolzano – Baviera (a Spiazzo)