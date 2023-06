Domani a Tione l'inaugurazione del 5° Torneo Eusalp under 16

Si apre domani con l'inaugurazione ufficiale la quinta edizione del Torneo Eusalp, competizione calcistica riservata alle selezioni maschili under 16, che da giovedì a domenica animerà le Giudicarie, nel Trentino sudoccidentale. Sui campi di Caderzone Terme, Comano Terme, Pieve di Bono-Prezzo, Spiazzo e Tione di Trento si confronteranno le Rappresentative dei territori di Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria e Baviera in un evento organizzato dall'Associazione Piazza Viva di Tione in sinergia con il Comitato trentino della Figc.

Dalle 17 di domani tutti i team verranno accolti al centro sportivo Sesena di Tione di Trento dagli organizzatori e dalle autorità: ospite speciale sarà Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che sarà accolto dal presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento Stefano Grassi, affiancato da Giulio Ivaldi (vicepresidente Lnd e presidente del Comitato regionale della Liguria), Giuseppe Ruzza (Veneto), Klaus Schuster (Bolzano) e Sergio Pedrazzini (Lombardia). Saranno inoltre presenti il consigliere federale Florio Zanon, il presidente del Cpa di Trento dell'Associazione Italiana Arbitri Giorgio Daprà, la presidente del Coni Paola Mora, il presidente del Comitato Paralimpico Trentino Massimo Bernardoni e i rappresentanti degli enti locali che sostengono la manifestazione, ovvero Assessorato allo Sport della Provincia Autonoma di Trento, Comunità delle Giudicarie, Consorzi Bim del Chiese e del Sarca, Comuni di Caderzone Terme, Comano Terme, Spiazzo, Pieve di Bono-Prezzo e Tione di Trento, Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella.

Giovedì dalle 17.30 si passerà poi alla parte agonistica. La collaudata formula del torneo prevede nei primi tre giorni due gironi da quattro formazioni ciascuno, le cui classifiche disegneranno la griglia delle finali previste domenica mattina: le prime dei due raggruppamenti accederanno alla finalissima per il titolo, le seconde al match per il terzo posto, e via dicendo. Ad aprire le danze saranno nel girone A i match Trentino - Friuli Venezia Giulia (a Creto di Pieve di Bono-Prezzo) e Liguria - Lombardia (a Ponte Arche-Comano Terme), nel girone B le gare Veneto - Piemonte (a Caderzone Terme) e Bolzano - Baviera (a Spiazzo).

IL CALENDARIO COMPLETO DEL TORNEO EUSALP 2023