Arriva il Caravaggio, al Lavis serve un'autentica impresa

Definire ciò che attende il Lavis una missione impossibile non è certo esagerato: dopo il pesante 6-1 incassato nel match d'andata in terra orobica, i rossoblù avranno vita difficilissima nella gara di ritorno del primo turno dei playoff per la Serie D. Rimontare cinque reti di scarto al forte Caravaggio appare qualcosa di impossibile, ma la truppa di mister Stefano Manfioletti le proverà tutte per dare un senso anche al match del Mario Lona. Thierno Diagne e soci dovranno segnare almeno 5 gol

Nell'altra semifinale, regna l'equilibrio tra Godigese e Club Milano: dopo l'1 a 1 dell'andata giocata in Veneto, ci si attendono 90' tirati nel capoluogo lombardo.

Il match

Stadio: Mario Lona di Lavis

Data e ora: domenica 4 giugno, ore 16

Terna arbitrale: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco (Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Luca Marucci di Rossano)

L'altra partita del tabellone

Club Milano - Godigese

I risultati dell'andata

Caravaggio - Lavis 6-1

Godigese - Club Milano 1-1