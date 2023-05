Lunedì arriva a Bolzano il Bari

Monday Night di lusso e di elevato valore storico. Superato sul terreno del “Druso” l’ostacolo Reggina nel turno preliminare dei playoff di Serie B in gara secca, grazie alla rete messa a segno da Casiraghi al 44’ della ripresa, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli si accingono a disputare la sfida di semifinale con il Bari che, come da regolamento si svolge in doppia gara, con la prima partita che vede la squadra meglio classificata a fine campionato giocare in trasferta. Prima sfida lunedì 29 maggio allo Stadio Druso di Bolzano con calcio d’inizio alle ore 20.30, ritorno venerdì prossimo 2 giugno allo Stadio San Nicola di Bari alla stessa ora.

La semifinale playoff, costituisce la punta più alta nella storia dell’FC Südtirol, oltre ad essere il picco massimo di tutti i tempi per il calcio provinciale e regionale. Nelle semifinali, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passerà in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore. Il Bari, classificatori al terzo posto a fine “regular season” alle spalle di Frosinone e Genoa - promosse direttamente in Serie A - e il Parma, che nell’ultima giornata ha acciuffato il quarto posto hanno bypassato di diritto il primo turno dei playoff. Di fronte si trovano, rispettivamente, la sesta classificata al termine delle 38 giornate di campionato e la terza della classe a caccia di un posto per la finale con in palio la promozione in Serie A. L’FC Südtirol incontra il Bari lunedì 29 maggio, mentre martedì 30 maggio, nella seconda semifinale d’andata il Cagliari (2-1 al Venezia nel secondo incontro del “preliminare”) sfida il Parma. Le formazioni di mister Pierpaolo Bisoli e di Michele Mignani si trovano di fronte per la quarta volta in assoluto, terza nel corso della corrente stagione dopo il 2-2 al San Nicola nel girone di andata e il successo barese all’ultimo respiro nel ritorno a Bolzano.

BARI

L’allenatore – Michele Mignani guida il Bari per il secondo anno di fila. E’ stato confermato dopo la promozione in B dello scorso anno.

In campionato – Il Bari ha chiuso al terzo posto con 65, alle spalle di Frosinone (80) e Genoa (73) promosse direttamente in A e davanti a Parma e Cagliari (60) e FCS (58).

I PRECEDENTI

I precedenti sono tre. Il primo risale alla gara di Supercoppa di Serie C del 30 aprile 2022 allo Stadio San Nicola, quando l’FCS si impose per 2-1. Vantaggio barese con D’Errico al 33’, pareggio di De Col al 50’ e gol-partita di Casiraghi al 72’. Il secondo risale al match d’andata nel capoluogo pugliese, il 12 novembre 2022: 2-2: Tait al 21’. Odogwu al 37’, Di Cesare al 43’ e Salcedo al 65’. Nel ritorno al Druso lo scorso 10 aprile: FCS-Bari 0-1 con rete di Moracchioli al 94’.

EX DI TURNO

Quattro ex tutti nell’FCS. Andrea Schiavone, Leandro Greco, Andrea Masiello e Filippo Berra. Il centrocampista Schiavone ha militato nel club pugliese nella stagione 2019-2020. Le presenze, tra campionato di Serie C, playoff e Coppa Italia, sono state 19 in totale, con 3 assist messi a referto, tutti in campionato. Il vice mister dell’FCS Greco ha vestito la maglia del Bari in 9 occasioni tra Serie B e Coppa Italia nel 2017, prima di essere ceduto in prestito al Foggia. Masiello: 139 gare (di cui 36 in A con una rete) con 4 reti e 4 assist dal 2007 al 2011. Berra ha giocato nel Bari in Serie C nella stagione 2019-2020: 36 gare con 3 assist.

IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF

In semifinale e in finale: la squadra che ha chiuso il campionato di Serie B 2022-2023 nella miglior posizione giocherà in trasferta la partita d'andata, mentre in quella di ritorno potrà giocare tra le mura amiche. Nelle semifinali, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passerà in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore.

In finale, in caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori. Questi verrebbero disputati solamente nel caso in cui le due squadre abbiano chiuso la stagione con gli stessi punti.