Lunedì sera Lavis e Rovereto si giocano la Coppa Dao Conad

Coppa Dao Conad, è il momento della finalissima: lunedì sera (calcio d'inizio alle 20) sul sintetico del De Varda di Mezzolombardo si assegnerà infatti la prima edizione della competizione nata per mettere a confronto tutte le realtà dilettantistiche affiliate al Comitato trentino della Figc. Un'azione in area lavisana nel ritorno di Coppa Italia di fine ottobre

A sfidarsi saranno Lavis e Rovereto, compagini che si sono già incrociate quattro volte in stagione (due vittorie rossoblù in campionato, una largo successo rossoblù e un pareggio in Coppa Italia) e che stavolta si daranno battaglia per un trofeo. Per la compagine del presidente Marcello Rosa sarebbe il terzo alloro stagionale dopo le due coppe di dicembre, per i bianconeri del presidente Carlo Schönsberg sarebbe invece un coronamento alla stagione del ritorno in Eccellenza delle zebrette.

Lavis

Allenatore: Stefano Manfioletti

Posizione in campionato: 2° posto a quota 60 punti

Ruolino di marcia: 18 vinte, 6 pareggi, 6 sconfitte; 65 gol fatti e 30 subiti

Miglior marcatore in campionato: Claudio Barbetti (21 gol)

Cammino in Coppa Dao Conad: Pergine-Lavis 1-3 (sedicesimi); Alpe Cimbra-Lavis 0-4 (ottavi); Val di Cembra-Lavis 0-2 (quarti); Lavis-Calisio 2-1, Calisio-Lavis 1-5 (semifinali)

Miglior marcatore in Coppa Dao Conad: Thierno Diagne (8 gol)

Rovereto

Allenatore: Paolo Eccher

Posizione in campionato: 8° posto a quota 38 punti

Ruolino di marcia in campionato: 10 vinte, 8 pareggi, 12 sconfitte; 36 gol fatti e 44 subiti

Miglior marcatore in campionato: Manuel Brusco (10 gol)

Cammino in Coppa Dao Conad: Alta Giudicarie-Rovereto 1-3 (sedicesimi); Dro Cavedine 2022-Rovereto 2-2, 4-5 d.c.r. (ottavi); Comano Terme Fiavé-Rovereto 1-3 (quarti); Rovereto-Mori Santo Stefano 2-1, Mori Santo Stefano-Rovereto 2-1, 3-4 d.c.r. (semifinali)

Miglior marcatore in Coppa Dao Conad: Tommaso Comper (3 gol)

Gli scontri diretti in campionato

Giornata n. 7, domenica 9 ottobre 2022

Rovereto - Lavis 0-2

Marcatori: 20' pt aut. Vesco, 13' st rig. Barbetti

-

Giornata n. 21, domenica 12 marzo 2023

Lavis - Rovereto 2-1

Marcatori: 47' pt Pancheri, 14' st Festi, 51' st Barbetti

Gli scontri diretti in Coppa Italia

Semifinale d'andata, mercoledì 5 ottobre 2022

Rovereto - Lavis 2-2

Marcatori: 20' pt Bruni, 38' pt Vesco, 12' st rig. e 38' st Barbetti

-

Semifinale di ritorno, mercoledì 26 ottobre 2022

Lavis - Mori Santo Stefano 3-0

Marcatori: 7' pt Casalini, 29' pt Trevisan, 36' pt Barbetti

La finale di Coppa Dao Conad

Stadio: De Varda di Mezzolombardo

Data e ora: lunedì 22 maggio, ore 20

Lo speciale

SporTrentino.it in collaborazione con il Comitato trentino della Federazione Italiana Giuoco Calcio vi proporrà un servizio speciale sia sulla finale di Coppa Dao Conad.