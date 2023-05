Il Dro Cavedine balza in vetta, Fiemme e Nago salvi

Ci si attendeva un finale di stagione entusiasmante, ma in pochi avrebbero immaginato che a 180' dal termine della Promozione avremmo trovato 4 squadre in 4 punti. Nella terzultima giornata, infatti, la vittoria della Settaurense 1934 nel big match del Talamo ha mescolato ulteriormente le carte.

Sorpasso Dro Cavedine, accorciano Benacense e Settaurense

Michael Sardisco (6 gol nelle ultime 4 partite) dimostra di essere "on fire" e decide in favore della Settaurense 1934 pure il big match sul campo dell'ex capolista Aquila Trento, ora superata dal Dro Cavedine 2022, vittorioso grazie ai soliti Ayrton Barreiro e Ben Nanourou Toure in casa della Rotaliana. Si avvicina pure la Benacense 1905, che vince il derby con un Nago Torbole che può comunque festeggiare la salvezza: Gianluca Pellegrini, Diego Berasi e Martino Tamoni fanno volare i biancoverdi, che rintuzzano le reazioni avversarie firmate da Gabriel Rosà e Federico Nicolodi. Claudio Dellasega, mister del Fiemme

Fiemme e Nago Torbole salvi, lottano Condinese e Borgo

Oltre ai gardesani, pure il Fiemme può festeggiare la permanenza in categoria: nello scontro diretto di Cavalese un rigore di Marco Ferrai illude il Borgo, poi superato dalle realizzazioni di Gabriele Longo, Fabio Capra e Lorenzo Zorzi (quest'ultimo dal dischetto). Non ne approfitta la Condinese, che rimane a +4 sui valsuganotti visto che al Bettega i gol di Nicola Donati e Mario Brojka non bastano ai canarini per fare punti con la Ravinense, trascinata dal rigore di Michele Ferraris e dalla doppietta di Matteo Pecoraro (13 gol nel solo ritorno per l'ariete biancazzurro).

Gioie per Alense, Calisio e Porfido Albiano

Nelle altre partite esultano Alense (basta un guizzo di Enis Hallunej per matare il condannato Gardolo), Calisio (Jacopo Zeni e Simone Curzel rendono inutile la reazione della Bassa Anaunia firmata dal bomber Cristian Zanotti) e il già retrocesso Porfido Albiano (Mattia Bonfanti e Peter Micheli costringono il Sacco San Giorgio al quinto stop filato).

