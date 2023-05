Il Südtirol impatta 1-1 e conserva il quarto posto

Nella 37a giornata, 18esima e penultima del girone di ritorno, i biancorossi di mister Bisoli impattano 1-1 al “Druso” con i padovani, in vantaggio con Antonucci in avvio di secondo tempo e ripresi da una prodezza-capolavoro di Odogwu. Termina con questo risultato lo scontro andato in scena sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano, al cospetto di spalti gremiti, nell’ambito della 37esima giornata, 18esima e penultima del girone di ritorno del campionato di Serie B. Sul terreno di viale Trieste un FC Südtirol impegnato a conservare il quarto posto impatta contro i granata della provincia di Padova, a caccia della salvezza diretta. Ospiti in vantaggio con Antonucci in avvio di ripresa e gol del pareggio di Odogwu al 25’ con un’autentica prodezza. Mister Edoardo Gorini schiera il “suo” Cittadella con il 4-3-1-2 a rombo: davanti al portiere Kastrati, la difesa con Giraudo, Perticone, Pavan e Salvi, in mezzo al campo Vita, Branca e Crociata con Antonucci dietro alle punte Magrassi e Ambrosino

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con il 4-4-2: davanti a Poluzzi, la difesa con Celli, Masiello, Zaro e Curto, in mezzo al campo Carretta, Belardinelli, Tait e Rover, in avanti Mazzocchi e Odogwu.

Il primo squillo è biancorosso al 6’: Carretta viene atterrato poco fuori l’area ospite, batte lui stesso la punizione che sfila di poco sul fondo alla destra di Kastrati. 8’ ci prova Curto dalla distanza, palla tra le braccia del portiere del Cittadella. 34’: Belardinelli imbuca per Rover, cross dalla banda mancina per la testa di Mazzocchi sul secondo palo, palla sul fondo poco. Il Cittadella ci prova al 44’ con una velenosa conclusione a spiovere di Antonucci che sorvola la traversa di non molto.

Ripresa. Il Cittadella passa in vantaggio al 2’: tacco di Magrassi, tacco di Ambrosino ad innescare la conclusione al volo di destro ad incrociare dell’accorrente Antonucci che, da poco dentro l’area, piazza la palla in rete dove Poluzzi non può arrivare: 0-1. Doppia occasione biancorossa al 15’: Tait serve Larrivey che libera Rover, conclusione potente Kastrati manda in angolo, sugli sviluppi del corner Odogwu, di testa si vede respingere la conclusione da Pavan sulla linea di porta. Al 25’ arriva il pareggio con un’autentica prodezza-capolavoro di Odogwu: Rover mette in mezzo all’area per il numero 90, che spalle alla porta stoppa di petto e con una girata di sinistro insacca una cannonata alle spalle di Kastrati per l’1-1. 37’ ci prova Tait con un diagonale in area dalla destra, la palla rotola sul fondo. Lunetta si invola sulla destra al 45’ e innesca rasoterra Odogwu che calcia al volo di destro e manda alto. Al 3’ dei 6’ di recupero Maistrello si tuffa in area, l’arbitro Serra concede il rigore, che poi revoca dopo aver visto il Var.

Venerdì prossimo, 19 maggio, nella 38esima giornata, 19esima e ultima del girone di ritorno, i biancorossi di mister Bisoli saranno di scena in trasferta, sul campo della Modena. Calcio d’inizio alle ore 20.30 sul terreno dello Stadio Alberto Braglia.

Tabellino

FC SÜDTIROL - CITTADELLA 1-1 (0-0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli (1’ st Davi), Masiello, Zaro, Curto (1’ st De Col); Caretta (15’ st Larrivey), Belardinelli, Tait, Rover (34’ st Lunetta); Mazzocchi (1’ st Fiordilino), Odogwu.

A disposizione: Minelli, Vinetot, Siega, Cissé, Pompetti, Giorgini, Schiavone.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Giraudo, Perticone, Pavan, Salvi; Vita, Branca, Crociata (26’ st Mastrantonio); Antonucci (42’ st Carriero); Magrassi (26’ st Varela), Ambrosino (20’ st Maistrello).

A disposizione: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabbro, Mattioli, Danzi.

Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Marco Serra di Torino

ASSISTENTI: Marco Trinchieri di Milano e Federico Longo di Paola

IV UFFICIALE: Filippo Giaccaglia di Jesi.

VAR on site: Federico Dionisi de L’Aquila

AVAR on site: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo

RETI: 2’ st 0:1 Antonucci (C), 25’ st 1:1 Odogwu (FCS).

NOTE: cielo parzialmente coperto, temperatura attorno ai 16°, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 16’ pt Caretta (FCS). 24’ pt Branca (C), 41’ st Belardinelli (FCS), 42’ pt Curto (FCS), 20’ st Perticone (C), 35’ st Lunetta (FCS), 36’ st Salvi (FCS), 45’+5’ st Poluzzi (FCS).

Angoli: 5-2 (3-2). Recupero: 1’+ 6’(+2’).