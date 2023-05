Ultima di Eccellenza con l'intricato rebus salvezza

L'ultima giornata del campionato di Eccellenza dovrà dipanare l'intricata matassa in fondo alla classifica. In vetta, infatti, sono sicuri della prima posizione e della Serie D il Mori Santo Stefano (che chiuderà il proprio cammino nel derby sul campo del Rovereto), della seconda piazza e dei playoff nazionali il Lavis (in casa con il Bozner) e del terzo gradino del podio il Termeno (che farà visita alla ViPo Trento), mentre il Val Pusteria l'Anaune Val di Non potrebbe mettere la freccia e superare al quarto posto il San Giorgio. Walter Paolazzi (Strada del Vino) sogna di completare la rimonta salvezza

Tutt'altra storia in coda, dove nessuno tutti i verdetti sono tutt'ora da emettere, con cinque squadre in corsa per evitare le ultime tre piazze che significano Promozione. L'Arco 1895 fanalino di coda deve battere il tranquillo ma insidioso Stegona e sperare in una concatenazione di risultati (mancata vittoria delle due penultime e sconfitta della quartultima) per agguantare l'ultima ancora, ovvero lo spareggio con il San Paolo, che attende il salvo Comano Terme Fiavé. Cruciale lo scontro diretto di Cortaccia tra Strada del Vino, obbligata a vincere, e Lana, a cui basta un pari per mettersi al riparo da qualsiasi sorpresa: in caso di vittoria azulgrana, sarà probabile un certo affollamento a quota 31 punti. L'altra penultima della classe, il Brixen, dopo l'acuto di Termeno dovrà ripetersi in casa con il Maia Alta per sperare.

Tutte le eventualità

Lana 31 punti, San Paolo 30, Brixen e Strada del Vino 28, Arco 27: questa la coda della classifica a 90' dal termine, con l'ipotesi spareggio che è tutt'altro che da scartare. Andiamo quindi ad analizzare le varie ipotesi con più formazioni a quota 31.

Quattro formazioni a quota 31

In caso di "ammucchiata", con l'Arco ultimo, la classifica avulsa salverebbe il Lana (11 punti nei 6 scontri diretti) e condannerebbe alla retrocessione la Strada del Vino (appena 6 punti), mentre Brixen e San Paolo si affronterebbero nello spareggio.

Lana, San Paolo e Strada del Vino a 31

Con Arco e Brixen condannati, in questo caso il Lana si salverebbe mentre Strada del Vino e San Paolo si giocherebbero tutto allo spareggio.

Lana, Brixen e Strada del Vino a 31, San Paolo a 33

Con l'Arco retrocederebbe direttamente la Strada del Vino, mentre Lana e Brixen giocherebbero lo spareggio.

Lana, Brixen e Strada del Vino a 31, San Paolo a 30

Con Arco e San Paolo già in Promozione, resterebbe da capire chi andrebbe allo spareggio con la Strada del Vino, il cui rendimento negli scontri diretti rimane una palla al piede. Lana e Brixen si ritroverebbero appaiate nella classifica avulsa, quindi tutto dipenderebbe dallo scarto con il quale gli azulgrana batteranno la truppa di Hugo Pomella: in caso di vittoria di misura, andrebbe allo spareggio il Brixen, in caso di successo più ampio, Strada del Vino e Lana si ritroverebbero domenica 21 maggio per un'altra sfida che varrà una stagione.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 16)

ARCO 1895 - STEGONA

Gabriele Pio Nisi di Trento

Marjo Mehilli di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

BRIXEN - MAIA ALTA

Simone Pandini di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Davide Leto di Bolzano

LAVIS - BOZNER

Ervin Kola di Merano

Leif Hoffmann di Bolzano

Gianpiero Picca di Merano

ROVERETO - MORI SANTO STEFANO

Aleksej Galic di Arco Riva

Tommaso Menolli di Rovereto

Andrea Amistadi di Arco Riva

SAN GIORGIO - ANAUNE VAL DI NON

Fabio Pintarelli di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

SAN PAOLO - COMANO TERME FIAVÉ

Roberto De Stefanis di Udine

Yoan Battan di Trento

Lorenzo Carpentari di Trento

STRADA DEL VINO - LANA

Andrea Giorgiani di Pesaro

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Santo Accorso di Bolzano

VIPO TRENTO - TERMENO

Denise Perenzoni di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

Giuliano Gasperini di Trento

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA