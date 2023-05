Il Levico saluta la D con un pari

Il Levico Terme pareggia anche in casa del Legnago, la squadra che ha vinto il girone C di serie D, e si congeda dalla quarta categoria nazionale. I termali impattano 2-2, al termine di un match ben giocato. Retrocessi già nella giornata precedenti, i ragazzi guidati da Marco Melone evitano la sconfitta al 94' grazie al solito Moraschi.

Cronaca

I padroni di casa impiegano poco a trovare il gol che stappa la partita. Al 2' Baradji dal limite dell'area di rigore batte Rosa. I veronesi attaccano e sembrano avere la gara in controllo, ma nel finale di tempo Ongaro e Callegaro si fanno vedere minacciosi dalle parti di Fusco, che si dimostra sempre attento. Nella ripresa il pareggio dei gialloblù arriva al 35' con Ongaro che, con una rasoiata, batte il portiere di casa. Il Legnago non vuole rovinarsi la festa promozione e attacca alla ricerca dell'immediato vantaggio. Dopo appena un giro di lancette Gatto riporta avanti i suoi. Al 94' Moraschi trova il 2-2, scaraventando in rete un pallone vagante in area di rigore. Il Levico Terme coglie così il terzo pareggio nelle ultime tre gare. E saluta, così, la serie D.

Tabellino

LEGNAGO-LEVICO TERME 2-2

RETI: 2’ pt Baradji (LEG), 35’ st Ongaro (LEV), 36’ st Gatto (LEG), 49’ st Moraschi (LEV)

LEGNAGO: Fusco, Sbampato (32’ st Mazzali), Musumeci, Baradji (33’ pt Marcellusi), Van Ransbeek, Gatto (36’ st Rodella), Rocco, Zarrillo Muteba, Meneghetti (6’ st Sinani), Casarotti (18’ st Travaglini A.). All. Donati

LEVICO TERME: Rosa, Pollini, Amadori, Callegaro (18’ st Nervo), Raggio, Dalla Bernardina (27’ st Zamboni), Orsega (27’ st Battisti), Santuari N., Moraschi, Ongaro, Salvadori (18’ st Turato). All. Melone

ARBITRO: Gagliardi di San Benedetto del Tronto