Il successo di Terni porta il Südtirol ai playoff

Nella 36esima giornata, 17esima del girone di ritorno, terzultima del campionato di Serie B 2022-2023, l’FC Südtirol impegnato a consolidare la posizione nei playoff e a difendere il quarto posto, utile a saltare il primo turno della seconda fase, si impone per 1-0.

Nella 18esima gara esterna stagionale, sul terreno dello Stadio Libero Liberati di Terni, i biancorossi - per l’occasione guidati in panchina da Leandro Greco al posto di Pierpaolo Bisoli, squalificato per un turno - piegano la Ternana di mister Cristiano Lucarelli. Decide uno splendido gol di Curto poco prima del riposo, che vale il ritorno al successo. Mister Cristiano Lucarelli schiera la “sua” Ternana con il (4-3-2-1): davanti al portiere Iannarilli la difesa con Sörensen, Mantovani, Ghiringhelli e Corrado, in mezzo campo Cassata, Di Tacchio e Agazzi con Palumbo e Partipilo dietro a Favilli. Mister Pierpaolo Bisoli (squalificato, in panchina Leandro Greco) schiera i biancorossi con il 4-4-2: Poluzzi tra i pali, in difesa Celli, Masiello, Zaro e Curto, in mezzo al campo Casiraghi, Belardinelli, Tait e De Col, in avanti Mazzocchi e Odogwu.

La gara si scuote al 5’ con il tentativo di destro dell’ex Mazzocchi che chiama Iannarilli alla parata a terra. Ternana pericolosa al 29’: corner dalla destra di Palumbo, palla sotto porta con Poluzzi reattivo e decisivo dopo il colpo di testa di Sörensen, poi Favilli manca in tap-in per l’intervento di Tait. LA 36’ ci prova direttamente da calcio piazzato Casiraghi, allontana Favilli di testa e poco dopo Belardinelli si inserisce con i tempi giusti, conclude di testa con la difesa di casa si rifugia in calcio d’angolo. La gara si sblocca con un gran tiro da fuori area di Curto. Il terzino ospite raccoglie una respinta e dopo il rimbalzo calcia dal limite trovando l'incrocio dei pali alla destra di Iannarilli per il vantaggio ospite: 0-1. Prima del riposo, nel corso del primo minuto di recupero tiro cross del Palumbo di Ternana, Poluzzi si distende e para.

Ripresa. Girata al volo di volo di Favilli in area al 4’, palla sul fondo. Odogwu si trova sui piedi un prezioso pallone al 33’ ma da ottima posizione non indovina lo specchio della porta. Ospiti vicinissimi al raddoppio al 36’: cross dalla sinistra di Belardinelli, Tait innesca in area Lunetta che tutto solo davanti a Iannarilli si vede respingere il tiro dal portiere di casa. Al 42’ Rover calcia con il mancino sull’esterno della rete. Il raddoppio arriva al terzo dei quattro minuti di recupero: cross dal fondo mancino di Odogwu per la conclusione ravvicinata in corsa di Lunetta, ma l’arbitro annulla per un fallo di Odogwu. Sabato prossimo, 13 maggio, nella 37esima giornata, 18esima e penultima del girone di ritorno, l’FC Südtirol sarà impegnato in casa. Alle ore 14.00 affronterà il Cittadella sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano.

Tabellino

TERNANA - FC SÜDTIROL 0-1 (0-1)

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Sörensen, Mantovani (28’ st Capuano), Ghiringhelli (1’ st Defendi), Corrado; Cassata (14’ st Falletti), Di Tacchio, Agazzi (20’ st Capanni); Palumbo, Partipilo (28’ st Donnarumma); Favilli.

A disposizione: Krapikas, Vitali, Coulibaly, Proietti, Paghera, Bogdan, Martella.

Allenatore: Cristiano Lucarelli

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, Curto; Casiraghi (12’ st Rover), Belardinelli, Tait, De Col (23’ st Lunetta); Mazzocchi (24’ st Fiordilino), Odogwu.

A disposizione: Minelli, Vinetot, Siega, Carretta, Cissé, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini.

Allenatore: Leandro Greco (Pierpaolo Bisoli squalificato)

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Marco D’Ascanio di Ancona e Andrea Niedda di Ozieri

IV UFFICIALE: Luca Angelucci di Foligno

VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR: Alberto Santoro di Messina

RETI: 0:1 42’ pt Curto (FCS).

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 25°; campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 34’ pt Ghiringhelli (T), 45’+1’ pt Sörensen (T), 5’ st Casiraghi (FCS), 30’ st Favilli (T).

Angoli: 5-8 (3-4). Recupero: 1’ + 4 (+1’).