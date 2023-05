Per Mori Santo Stefano e Lavis è l'ora della verità

Mori Santo Stefano e Lavis, a voi la scena: domenica in terra lagarina tricolori e rossoblù si troveranno difronte per l'attesissimo big match di Eccellenza che potrebbe consegnare la Serie D ai lagarini o rimescolare le carte in vetta. I padroni di casa hanno di fatto due risultati su tre a disposizione, mentre gli ospiti puntano a replicare la vittoria ottenuta nella finale provinciale di Coppa Italia per agganciare la capolista. Mori Santo Stefano - Lavis vale una stagione

Detto della lotta al vertice, pure la corsa salvezza promette scintille. Strada del Vino (sul campo del quasi salvo Comano Terme Fiavé) e Brixen (in casa della terza forza Termeno) sono in fondo e non hanno più margine d'errore, mentre Arco 1895 (a Cles con la tranquilla Anaune Val di Non) e San Paolo (nel catino dell'altalenante Bozner) sono appaiati al terzultimo posto. Vogliono chiudere i conti anche Lana (che attende il San Giorgio) e ViPo Trento (a Stegona), mentre tra Maia Alta e Rovereto sarà poco più di un'amichevole.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 16)

ANAUNE VAL DI NON - ARCO 1895

Ervin Kola di Merano

Antonio Pascone di Bolzano

Nicole Samantha Paparella di Bolzano

BOZNER - SAN PAOLO

Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

COMANO TERME FIAVÉ - STRADA DEL VINO

Denise Perenzoni di Rovereto

Yoan Battan di Trento

Linda De Carli di Rovereto

LANA - SAN GIORGIO

Michele Armellini di Arco Riva

Andrea Amistadi di Arco Riva

Marco Nasca di Trento

MAIA ALTA - ROVERETO

Francesco Duranti di Trento

Matteo Lizza di Rovereto

Lorenzo Carpentari di Trento

MORI SANTO STEFANO - LAVIS

Andrea Pani di Sassari

Giuliano Gasperini di Trento

Simone Bonazza di Trento

STEGONA - VIPO TRENTO

Luca Maria Di Paolo di Merano

Leif Hoffmann di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

TERMENO - BRIXEN

Rida Rouchdi di Bolzano

Santo Accorso di Bolzano

Guido Maglio di Bolzano

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA