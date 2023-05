Südtirol a Terni per blindare il quarto posto

Nella 36esima giornata, 17esima del girone di ritorno i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli saranno di scena sul terreno dello Stadio Liberati contro la Ternana. Si gioca sabato alle ore 14.00 a Terni. I rossoverdi umbri guidati da mister Cristiano Lucarelli occupano attualmente il 14esimo posto con 43 punti a tre lunghezze dalla zona playoff e a 5 punti dalla zona playout. Nello scorso turno, i ternani sono usciti battuti dalla sfida esterna contro il Cagliari, subendo il secondo stop di fila dopo quello interno rimediato contro il Venezia, arrivato dopo il successo esterno in quel di Pisa. Non sarà della gara il difensore Diakite, squalificato (due turni) in seguito all’espulsione rimediata a Cagliari. Di fronte si trovano quindi due squadre affamate di punti per motivi diversi. L’FC Südtirol, quarto in classifica è impegnato nella corsa a blindare i playoff e a difendere la posizione, che consentirebbe il salto del primo turno della fase finale. La squadra di mister Pierpaolo Bisoli può contare su due punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Parma impegnato domenica sul campo di un Brescia affamato di punti nell’impegnativa corsa alla salvezza. Mister Bisoli non sarà in panchina a causa della squalifica per un turno, al suo posto ci sarà Leandro Greco.

TERNANA

L’allenatore – Cristiano Lucarelli ad inizio stagione era rimasto al timone della Ternana dopo aver sfiorato i playoff lo scorso anno e dopo aver portato in B i rossoverdi nel 2021. L’ex bomber di lungo corso con trascorsi in nazionale, in panchina da ormai due lustri, ha guidato gli umbri con successo nell’avvio della corrente stagione, con la squadra arrivata anche a occupare la testa della classifica, tuttavia una successiva crisi di risultati è sfociata il 26 novembre scorso nell'esonero del tecnico e con la squadra al quinto posto. Il 27 febbraio è stato richiamato sulla panchina rossoverde in sostituzione del dimissionario Aurelio Andreazzoli. In campionato La Ternana ha colto fin qui 11 vittorie e 10 pareggi, 14 stop con 34 reti all’attivo e 45 al passivo: 43 punti, di cui 29 al “Liberati”: 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, 19 reti segnate e 17 subite. Quinta squadra per rendimento interno.

I PRECEDENTI

Tre i precedenti. Due risalenti alla Serie C 2018-2019: FCS-Ternana 2-1 il 12 dicembre 2018 (5’ Tait, 27’ Turchetta, 76’ Bifulco); Ternana-FCS 1-1 il 14 aprile 2019 (52’ Lunetta, 65’ Nicastro). Il terzo risale alla gara d’andata dello scorso 11 dicembre al “Druso”: FCS-Ternana 0-0.

EX DI TURNO

Due ex. Simone Mazzocchi ha vestito lo scorso anno la maglia della Ternana: 23 gare in B con 4 reti e 2 in Coppa Italia. Mirco Carretta ha giocato con i rossoverdi in B nella stagione 2017-2018: 35 gare in B con 7 reti e 7 assist più una gara di Coppa Italia.

Alessandro Celli ha giocato in rossoverde dal novembre 2018 al gennaio 2023: due annate in C e altrettante in B con la Ternana, complessivamente 72 gare con 2 reti e altrettanti assist.