Il freddo Lombardo, il bomber Barbetti, il decisivo Bortolotti

In Eccellenza entra nel vivo la lotta per il vertice ma pure quella per la salvezza, che nell'ultimo turno ha riservato una serie di emozioni sino all'ultimissimo minuto: il podio della settimana premia i protagonisti di tre squadre che stanno inseguendo obiettivi diversi.

1. Gabriele Lombardo (Arco 1895)

Lo scontro diretto tra ViPo Trento e Arco 1895 ha regalato una serie di colpi di scena che alla fine hanno preparato i gardesani di Michele Ischia, capaci di ribaltare il risultato da 2-0 a 2-3. Nei minuti di recupero, in particolare, Davide Grossi ha avuto il merito di insistere sulla fascia sinistra trovando il rigore poi trasformato dal difensore che ha potuto festeggiare nel migliore dei modi la presenza numero 200 in gialloblù.

2. Claudio Barbetti (Lavis)

Per rimanere in scia della capolista Mori Santo Stefano alla vigilia dell'attesissimo big match, i rossoblù di mister Stefano Manfioletti non potevano fallire il match interno con il Maia Alta. A risolvere la contesa con i meranesi, soprattutto la tripletta del bomber solandro, arrivato a quota 26 gol ufficiali in stagione. E ora il presidente Marcello Rosa si augura di vederne altri, per continuare a sognare.

3. Filippo Bortolotti (Mori Santo Stefano)

La trasferta sul campo del pericolante San Paolo si presentava come un impegno particolarmente insidioso per la battistrada del massimo campionato regionale. L'episodio che poi ha deciso il match ha visto il classe 2004 ex Trento guadagnarsi un preziosissimo penalty poi realizzato da Kevin Marchione: lo 0-1 di Maso Ronco ha mantenuto i tricolori di Mirko Colpo a +3 sul Lavis, che domenica sbarcherà in via Lomba.

