Mori sul campo del San Paolo, Lavis in casa, Arco a Gabbiolo

Dopo la pausa per il Torneo delle Regioni, l'Eccellenza è pronta a vivere la terzultima giornata di campionato: a testimonianza dell'equilibrio regnante, domenica sera non ci saranno verdetti matematici, né in vetta, né in coda. Davanti, in attesa dello scontro diretto previsto il 7 maggio in terra lagarina, prosegue il duello a distanza tra la capolista Mori Santo Stefano, attesa dall'affamato San Paolo, e l'inseguitrice Lavis, che al Lona se la vedrà con l'altalenante Maia Alta. La terza forza Termeno va invece in casa del tranquillo Rovereto, mentre la quarta della classe San Giorgio ospita un Comano Terme Fiavé in cerca della salvezza matematica. Sulla strada della capolista ci saranno Alex Mayr e il San Paolo

In coda non può sbagliare l'Arco 1895, che però dovrà espugnare il campo di una ViPo Trento in palla e non del tutto sicura della permanenza in categoria. Giocano in casa Strada del Vino e Brixen, che chiederanno strada a Bozner e Stegona. Bisognoso di punti è pure il Lana, di scena a Cles dove l'Anaune Val di Non vuole fare punti per centrare un piazzamento di prestigio.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 16)

ANAUNE VAL DI NON - LANA

Mirco Guerrieri di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Francesco Antonio De Cesare di Bolzano

BRIXEN - STEGONA

Denise Perenzoni di Rovereto

George Muraviev di Trento

Lorenzo Carpentari di Trento

LAVIS - MAIA ALTA

Luca Maria Di Paolo di Merano

Cosmo Pisani di Bolzano

Marco Mulachiè di Bolzano

ROVERETO - TERMENO

Gabriele Pio Nisi di Trento

Linda De Carli di Rovereto

Salah Eddine Mouizina di Trento

SAN GIORGIO - COMANO TERME FIAVÉ

Simone Pandini di Bolzano

Davide Leto di Bolzano

Flaviano Ticli di Merano

SAN PAOLO - MORI SANTO STEFANO

Ernesto Lepera di Rossano

Santo Accorso di Bolzano

Leif Hoffmann di Bolzano

STRADA DEL VINO - BOZNER

Francesco Duranti di Trento

Lorenzo Santini di Arco Riva

Giuliano Gasperini di Trento

VIPO TRENTO - ARCO 1895

Gianluca Frizza di Perugia

Yoan Battan di Trento

Daniel Uche di Trento

