Due gare a Povoli, sei turni ad un giovane della Virtus Rovere

In Prima Categoria da segnalare solamente la squalifica per due giornate a Giovanni Capaldo (Dolomitica) e l'inibizione sino al 25 maggio di Achille Tabarelli, tecnico della medesima compagine fiemmese. In Seconda Categoria, due gare di stop ad Alessio Povoli (Civezzano), che “a gara terminata, in seguito a un battibecco, afferrava per il collo un giocatore avversario”, e a Simone Pederzolli (Nogaredo).

Più clamorosi i provvedimenti nel campionato juniores provinciale: l'Avio Calcio è stato punito con la sconfitta per 0-3 a tavolino (a dire il vero identico era stato il risultato sul campo) nel match con la Condinese e con l'inibizione sino al 25 maggio del dirigente Fabrizio Rizzi in quando la compagine lagarina aveva schierato un calciatore non in regola col tesseramento. Nello stesso campionato, ben 6 i turni di squalifica comminati ad un atleta minorenne della Virtus Rovere, il quale “espulso per somma in ammonizioni, colpiva l'arbitro, quasi di striscio, all'altezza del fianco, quindi lo offendeva. Lo stesso, a fine gara, entrava all'interno del terreno di gioco e reiterava le offese”.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale odierno della Figc trentina: C.U. n°109 del 27/04/23 Stag. 2022/2023