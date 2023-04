Per l'Under 19 di Maran un pari che va stretto

Il primo punto di giornata lo raccoglie l’Under 19, un risultato che va stretto ai ragazzi di Florio Maran. Buona prima frazione della selezione trentina, che gioca alla pari contro i pari età del Veneto e forse ai punti meriterebbe qualcosina in più del pareggio.

La partita scorre vivace, ma senza grandi occasioni fino al 22’ quando Casagrande lascia partire una conclusione dal limite, deviata da Hrabar. Cavalcata imperiosa di Amorth allo scadere, che percorre palla al piede una cinquantina di metri e poi serve in area Devigili, che non inquadra lo specchio della porta. Anche nella ripresa è il Trentino a rendersi maggiormente pericoloso in area avversaria, ma Hrabar sceglie bene il tempo degli interventi. Il Veneto si rivede al 14’ con un diagonale di Fedrighi, che esce di un metro sul fondo. Nel finale si registra un’occasione per parte: prima Manfredi con un tiro deviato in corner da un difensore, poi Rubino con un diagonale uscito di pochi centimetri.

Il tabellino

CR Veneto – CPA Trento 0-0

CR VENETO: Hrabar, Basso (47’ st Bonfà), Bellia, Cisse, Colella, Cunico (13’ st Spader), Farias (13’ st Fedrighi), Gobetti, Guizzini, Maragno (40’ st Pilotto), Rubino (40’ st Prandini). Selez. Bedin

CPA TRENTO: Froner (42’ pt Ambrosi), Amorth (48’ st Carli), Anzelini, Bortolotti, Carotta, Casagrande, Devigili (41’ st Maraner), Manfredi A., Manfredi P., Rech (32’ st Pierro), Sottovia (30’ st Zeni J.). Selez. Maran

ARBITRO: Cattaneo di Novara (Tivari e Bushaj di Novara)