L'Under 17 di Athos Grandi subisce un pesante poker

Prima frazione di gioco con la formazione Under 17 trentina molto ordinata ed attenta a non lasciar spazi ai pari età veneti, che prendono in mano l’iniziativa. Al 18’ velenosa punizione di Fattorel, che manca d’un soffio l’incrocio dei pali, mentre pochi minuti più tardi Fogliano tenta una conclusione al volo, ma senza fortuna. Nel finale Fattorel calcia da posizione defilata, ma Bertolini è attento e respinge. Nulla può il portiere trentino sul tiro del numero dieci veneto al 35’.

Nella ripresa la partita comincia lenta, ma col passare dei minuti il Veneto comincia a premere: al 19’ fallo di mano in area trentina e Cecchin dal dischetto raddoppia, mentre Bertolini sfodera un paio di parate per limitare il passivo. Nulla può, tuttavia, alla mezzora sul diagonale di Pllana, come pure sull’eurogol di Andreis, che trova gloria con un prodigioso tiro dai trentacinque metri.

Il tabellino

CR Veneto – CPA Trento 4-0

RETI: 35’ pt Fattorel, 19’ st rig. Cecchin, 32’ st Pllana, 43’ st Andreis

CR VENETO: Mulattieri, Andreis, Berto, Bortolussi (8’ st Pllana), Cassia, Castellan (32’ st De Carli), Fattorel (19’ st Zouin), Fogliano (32’ pt Cecchin), Mariotto, Masut (32’ st Zampieri), Primicieri. Selez. Pavanel

CPA TRENTO: Bertolini, Atta, Casagrande, Ceccarini (1’ st Palushi), Gobbi (19’ st Bellin), Mezzi (19’ st Conci), Mazzurana (22’ st Kukic), Peruzzi (32’ st Parolari), Quaranta (19’ st Gjoni), Rigatti, Toffanetti. Selez. Grandi

ARBITRO: Guglielmotti di Biella (Colacicco e Ghirone di Ivrea)