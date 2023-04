Under 15 trentina punita oltre i propri demeriti

Pesante quanto immeritata, almeno nel parziale, sconfitta per il team Under 15 di mister Giuseppe Endrighi, che per lunga parte della gara giocano alla pari contro i rivali.

Nei primi minuti di gioco è un dominio della selezione veneta, che cinge d’assedio la porta trentina: Cacucciolo salva sulla linea un tiro avversario, poi Armanini devia sul fondo una conclusione dal limite di Zecchetto. I veneti sbloccano la gara con un tocco ravvicinato di Zecchetto e raddoppiano con un colpo di testa di Tanferi, che corregge in fondo al sacco un cross proveniente dalla sinistra. Nel finale i trentini provano ad accorciare le distanze con un paio di iniziative di Rech e Zimelli, ma senza fortuna.

La ripresa comincia con il Veneto in attacco alla ricerca della terza rete, ma Armanini sfoggia due belle parate e chiude lo specchio. Al 4’ capitan Francesco Rech accorcia le distanze con un preciso colpo di testa che non lascia scampo a Basso. La gara prosegue equilibrata fino al 18’ quando Zecchetto costringe Armanini all’uscita fuori area, vince il rimpallo e segna a porta vuota. Tre minuti più tardi Bovo chiude la pratica ribadendo in rete il rigore respinto da Armanini.

Il tabellino

CR Veneto – CPA Trento 4-1

RETI: 11’ pt, 18’ st Zecchetto (V), 13’ pt Tanferi (V), 4’ st Rech (T), 21’ st Bovo (V)

CR VENETO: Basso, Bytyci (22’ st Senter), Caputo (10’ st Marcon), Catino (34’ st Martini), Ongaro, Seramin, Stefanut (14’ st Cappelletto), Stocco (10’ st Bovo), Tanferi, Tessariol, Zecchetto (22’ st Paganin). Selez. Tosato

CPA TRENTO: Armanini, Bertamini (8’ st Franceschini), Cacucciolo (18’ pt Salvati), Corradi, Fasanelli (8’ st Pellizzari), Ferrari (23’ st Beltrami), Nekkab (23’ st Tomasi), Hasani, Rech, Tolettini (8’ st Said), Zimelli. Selez. Endrighi

ARBITRO: Fornaro di Novara (Caserta e Aracri di Vco)