L'Aquila cade a Denno, ma le inseguitrici tentennano

Frenata generale in vetta alla classifica di Promozione: nella decima di ritorno non vince nemmeno una delle prime tre. Dietro pesca punti pesantissimi il Nago Torbole, che ora sogna quella quintultima piazza che significa tranquillità.

L'Aquila Trento perde a Denno, ma rimane salda in testa

Cristian Zanotti gonfia la rete dagli 11 metri, Marco Giacomoni invece fa i conti con la reattività di Michele Rossetto: così come all'andata, la Bassa Anaunia atterra la capolista Aquila Trento, ma dietro la Benacense 1905 cede l'intera posta all'Alense (a Riva decisivi Alberto Valentini e Tommaso Deimichei), mentre il Dro Cavedine 2022 (in vantaggio con Martino Corradini) non va oltre il pari con il pericolante Borgo (acuto di Nicholas Trentini). Oltre ai lagarini, provano quindi ad avvicinarsi al podio Settaurense 1934 (Michael Sardisco su rigore e Mirko Boschi stendono il Fiemme) e Ravinense (Piero Piffer e la doppietta di Matteo Pecoraro decidono il derby con il Gardolo). Cristian Zanotti ha impallinato l'Aquila Trento

Al Nago Torbole lo scontro diretto, Albiano ormai spacciato

Il Nago Torbole cala il tris nel primo tempo (a segno Alessio Forcinella su rigore, Sebastiano Bertoldi e il ritrovato Davide Proch), la Condinese nella ripresa risponde solamente (e tardivamente) con Nicola Donati dal dischetto, quindi i gardesani avvicinano sensibilmente i canarini e il tanto agognato quintultimo posto. Intanto il fanalino di coda Porfido Albiano incassa un'altra sconfitta: Nicola Stolf e Mattia Bonfanti illudono i rossoneri, che poi subiscono la rimonta della Rotaliana firmata da Pietro Rosa e Luca Moser (doppietta). A centro classifica nuovo successo del Calisio, che con Nicola Baldessari e Federico Ceccato supera il Sacco San Giorgio. Domenica prossima si riposa: spazio al Torneo delle Regioni, il massimo campionato provinciale torna in campo a fine mese.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 25ª GIORNATA DI PROMOZIONE