Südtirol beffato dal Bari al 93'

FC Südtirol-Bari termina con il risultato di 0-1 (0-0 al riposo). Decide la rete di Morachioli al 3’ dei 4’ di recupero, ovvero quanto stavano scorrendo i titoli di coda e i biancorossi erano da poco rimasti in dieci per l’espulsione diretta di Pompetti. Dopo 12 risultati utile di fila (7 vittorie e 5 pareggi), nella 32esima giornata, 13esima di ritrno, si interrompe la striscia positiva dei ragazzi di mister Bisoli, che erano imbattuti dall’inizio dell’anno.

Mister Michele Mignani schiera il Bari con il 4-3-1-2, davanti al portiere Caprile, la difesa con Mazzotta, Vicari, Di Cesare e Pucino, in mezzo al campo Benedetti, Maiello e Maita con Folorunsho alle spalle delle punte Antenucci e Cheddira. Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con il 4-4-2: davanti a Poluzzi, la difesa con Curto, Vinetot, Zaro e De Col, in mezzo al campo Lunetta, Tait, Fiordilino e Casiraghi, in avanti Mazzocchi e Odogwu.

Il primo squillo è biancorosso: al 6’ Lunetta vince il rimpallo su Maiello e prova il destro da fuori, palla fuori di poco. Lunetta innesca Tait al 10’, il capitano entra in area conclusione potente, Vicari si sdraia e ribatte. Il Bari ci prova con un insidioso tiro dalla distanza di Folorunsho deviato in angolo. Al minuto 29 De Col crossa dalla sinistra sul secondo palo, Lunetta cerca la conclusione in avvitamento ma la palla scorre sul fondo. Nel secondo minuto di recupero, Pucino imbecca dalla destra Cheddira sul secondo palo, conclusione ravvicinata nello stretto, palla fuori bersaglio. Inizio di ripresa con i padroni di casa vicini al gol: cross dalla sinistra di Rover per la testa di Tait, anticipato da Benedetti, poco dopo, al 9’, Odogwu appoggia in area per Casiraghi, tiro potente, Di Cesare salva con il corpo. Occasionissima biancorossa al 28’: sponda di testa di Odogwu in area per Rover, diagonale respinto in corner da Vicari con il corpo. Risponde il Bari al 34’ con la conclusione sul fondo di Maita da fuori area. La beffa arriva al 3’ dei 4’ di recupero: cross dalla destra di Pucino, tocco in area di Ceter per il piatto di Morachioli che centra la base del palo alla sinistra di Poluzzi e la palla si insacca: 0-1. Ci prova Cissè, ma la palla finisce sull’esterno della rete.

Sabato prossimo, 15 aprile nella 33esima giornata, 14esima del girone di ritorno, i biancorossi saranno di scena in trasferta, ad Ascoli. Calcio d’inizio alle ore 14.00 sul terreno del “Del Duca”.

Tabellino

FC SÜDTIROL – BARI 0-1 (0-0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Vinetot, Zaro, De Col; Lunetta (34’ st Cissé), Fiordilino (1’ st Pompetti), Tait, Casiraghi (44’ st Larrivey); Mazzocchi (1’ st Rover), Odogwu.

A disposizione: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Eklu, Davi, Giorgini, Schiavone.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Mazzotta, Vicari, Di Cesare, Pucino; Benedetti (42’ st Molina), Maiello (34’ pt Benali), Maita; Folorunsho; Antenucci (24’ st Morachioli), Cheddira (24’ st Ceter).

A disposizione: Frattali, Esposito, Botta, Zuzek, Ricci, Bellomo, Dorval, Mallamo.

Allenatore: Michele Mignani

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Marcello Rossi di Biella

IV UFFICIALE: Giuseppe Rispoli di Locri

VAR on site: Marco Serra di Torino

AVAR on site: Giacomo Paganessi di Bergamo

RETE: 45’+3’ st Morachioli (B).

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 18°, campo in ottime condizioni.

Ammonito: 8’ st Vicari (B). Espulso: 45’+1’ st Pompetti (FCS).

Angoli: 5-8 (0-7). Recupero: 3’+ 4’(+1’).