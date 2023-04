Il Lavis accorcia le distanze, rimonta da urlo della ViPo

Nel turno pre-pasquale di Eccellenza il Lavis si riporta in scia della capolista Mori Santo Stefano, che torna dalla Val Pusteria con un punto, mentre dietro vincono in tante e l'Arco 1895, sconfitto giovedì a Rovereto, si ritrova desolatamente ultimo a 360' dal termine del campionato.

Il Lavis cala il poker, capitan Pozza salva i tricolori

Il Lavis si mette alle spalle lo scivolone di Arco e travolge il malcapitato Stegona: una doppietta di Thierno Diagne e i sigilli di Yassir Dsiri e Claudio Barbetti fanno ripartire i rossoblù, che per qualche minuto sognano pure l'aggancio: il Mori Santo Stefano, infatti, si salva in extremis sul campo del San Giorgio, portato avanti da Felix Happacher prima della reazione lagarina firmata in extremis da Cristian Pozza. Frena invece il Termeno, che nel derby paga la maggior motivazione del San Paolo: i biancoblù con la doppietta di Simon Oberrauch a fine primo tempo indirizzano il confronto, poi l'autorete di Jan Obexer fa sprofondare ulteriormente i bianconeri, che nel finale trovano il gol della bandiera con Stefan Frötscher. Paga una situazione simile il Maia Alta, battuto dalla Strada del Vino (decisivo Fabio Bertoldi) e superato in classifica dall'Anaune Val di Non, che contro il Comano Terme Fiavé capitalizza l'acuto di Genci Kumrija. Allassane Compaore ha firmato un tris pesantissimo

Per la ViPo Trento tre punti d'oro, prosegue la crisi del Bozner

Ripresa da urlo per la ViPo Trento: il Brixen conclude il primo tempo sul 2-0 grazie a Hannes Larcher e Marco Miuli, ma lo scontro salvezza si tinge di azulgrana grazie alla stupenda tripletta di Allassane Compaore accompagnata dal sigillo del solito Ledion Marku. Sesta sconfitta consecutiva per il Bozner, battuto dal Lana che ringrazia Manuel Scavelli, autore della doppietta che mantiene i ragazzi di Hugo Pomella fuori dalla zona più calda.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 26ª GIORNATA DI ECCELLENZA