Diego Armando Casalini (Lavis) ha già finito il campionato

Diego Armando Casalini salterà le ultime cinque giornate di Eccellenza

In Eccellenza ha già finito il proprio campionato Diego Armando Casalini, attaccante classe 2003 del Lavis squalificato per quattro turni dopo la sconfitta di Arco in quanto “dopo il triplice fischio di chiusura, proferiva frasi irriguardose all'arbitro e correndogli incontro, lo spintonava con il petto, facendolo indietreggiare”. A queste quattro giornate si aggiunge la squalifica per cumulo di ammonizioni giunta dopo il recupero di San Paolo, sanzione che è stata comminata anche al capitano rossoblù Andrea Pancheri.

In Promozione da segnalare l'inibizione fino al 27 aprile comminata al dirigente Francesco Bertoldi (Nago Torbole). In Prima Categoria due giornate dovranno scontarle Dennis Piffer (Aldeno), Matteo Rovere (Cristo Re) e Alessandro Buselli (Virtus Trento).

Nel campionato under 15 provinciale fanno specie, trattandosi di categorie giovanili, i 100 euro di multa che dovranno pagare l'Arco 1895 in quanto “pubblico di parte, offendeva e minacciava il direttore di gara” e il Sopramonte in quanto “sostenitori di parte esplodevano una serie di petardi che disturbando il portiere avversario causava l’interruzione del gioco per circa due minuti”.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale odierno della Figc trentina: C.U. n°101 del 06/04/23 Stag. 2022/2023