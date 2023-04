I gol pesanti di Joao Loyola, Kevin Marchione e Samir Ajdarovski

Non è stata una domenica come le altre l'ultima di Eccellenza. Sul podio ci finiscono così i protagonisti dei due match che hanno cambiato volto alla vetta della classifica, oltre a chi ha regalato al Comano Terme Fiavé la seconda vittoria filata.

1. Joao Loyola (Arco 1895)

Il più classico dei gol dell'ex ha cambiato le carte in tavola sia in vetta che in coda: i gialloblù hanno sconfitto di misura il lanciatissimo Lavis, che aveva appena agganciato la testa della classifica, arpionando tre punti importantissimi e costringendo i rossoblù al primo stop del girone di ritorno. Ai gardesani di mister Claudio Ischia ora servono altre vittorie per rincorrere la salvezza.

2. Kevin Marchione (Mori Santo Stefano)

La domenica dei lagarini non poteva essere migliore: il successo interno sul Lana e il contemporaneo passo falso del Lavis hanno rilanciato i tricolori soli davanti a tutti. A risolvere la pratica contro i ragazzi di Hugo Pomella, una doppietta della punta che dopo 5 giornate senza gioie personali è tornata a gonfiare la rete raggiungendo quota 12 gol.

3. Samir Ajdarovski (Comano Terme Fiavé)

I termali si confermano squadra altalenante, capace di risultati importanti contro squadre quotate così come di passi falsi contro formazioni di bassa classifica: nelle ultime due giornate il numero 10 giallonero è stato tra i protagonisti delle vittorie contro la capolista Mori Santo Stefano e sul campo del Bozner, successi che hanno permesso ai giudicariesi di compiere due decisi passi verso la salvezza.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 25ª GIORNATA DI ECCELLENZA