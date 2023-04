All'Aquila il big match, nuovo balzo del Sacco San Giorgio

Successo di importanza capitale per la capolista Aquila Trento, che torna da Riva del Garda con tre punti in saccoccia e prosegue il volo in vetta alla Promozione. Rimane a -3 il Dro Cavedine, mentre continua a fare faville il Sacco San Giorgio. Il gol di John Burlon ha chiuso il big match di Riva del Garda

Devigili fa volare l'Aquila, Ravinense infilata dal Dro Cavedine

L'atteso scontro al vertice tra Benacense 1905 e Aquila Trento arride ai rionali: dopo 6' Martino Tamoni illude i gardesani, rimontati da Babou Diagne, Ivan Devigili (al 17° centro in campionato) e John Burlon. Risponde presente il Dro Cavedine, che espugna il campo di una Ravinense uscita con le ossa rotte dal trittico di gare d'alta classifica: capitan Martino Corradini porta subito avanti gli ospiti, Alessandro Bisognin firma un pari che dura però solamente 3', ovvero fino al definitivo 1-2 di Nanourou Ben Toure. Si avvicinano al podio Settaurense 1934 e Sacco San Giorgio: ai chiesani basta un gol di Mirko Boschi per avere ragione del pericolante Borgo, i roveretani di mister Giorgio Manica (in gol Loris Salvaterra e Daniele Pataoner) bissano il successo dell'andata contro l'Alense del fratello Stefano (illusorio il momentaneo pari a inizio ripresa di Enis Hallunej), salendo al quinto posto superando la Ravinense e gli stessi biancocelesti in classifica

Il Calisio non si ferma più, al Gardolo lo scontro in coda



A centro classifica vincono di misura Calisio e Rotaliana: i collinari con un gol al 90' di Simone Curzel battono la Condinese centrando la quarta vittoria filata, i biancazzurri espugnano Denno grazie ad uno spunto di Luca Moser che annichilisce la Bassa Anaunia. Finisce pari, invece, l'anticipo salvezza tra Nago Torbole e Fiemme: gardesani avanti con Sebastiano Bertoldi e gelati al 96' da Dennis Savoi. In coda la doppietta di Mattia Cetto sul campo del Porfido Albiano regala una gioia al Gardolo, ma a 7 turni dal termine la zona speranza rimane distante 7 punti dai gialloblù.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 23ª GIORNATA DI PROMOZIONE