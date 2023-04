Colpaccio dell'Arco, il Mori è di nuovo solo in vetta

Nemmeno il tempo di metabolizzare il tanto agognato aggancio, che per il Lavis arriva la doccia fredda: la coppia di vetta si sfalda subito e a 450' dal termine del campionato di Eccellenza la truppa di Stefano Manfioletti è di nuovo costretta ad inseguire.

Loyola decide il testacoda, nuovo allungo del Mori

Il testacoda sul campo dell'Arco 1895 viene deciso da un guizzo dell'ex di turno Joao Loyola, che manda al tappeto i rossoblù regalando ai gardesani tre punti preziosissimi per rimanere agganciati al treno salvezza. Non fallisce l'appuntamento con la vittoria, invece, il Mori Santo Stefano: la doppietta di Kevin Marchione e il sigillo di Nicola Scremin risolvono la pratica Lana e rilanciano a +3 i tricolori di mister Mirko Colpo. Si porta a -3 dalla piazza d'onore il Termeno, che con Alex Pfitscher e Stefan Frötscher non fanno sconti ai vicini di casa della Strada del Vino, ora ultimi. Mastica amaro il San Giorgio, in vantaggio col rigore di Andrea Isufaj al Lahn ma raggiunto al 93' da Michael Unterthurner, che ha evitato la sconfitta interna al Maia Alta. Kevin Marchione (Mori Santo Stefano) ha firmato una doppietta pesantissima

Comano Fiavé e Stegona, salvezza vicina

Importanti successi di Comano Terme Fiavé e Stegona, che si portano a quota 31, a +8 sulla zona calda. I gialloneri con Christian Malfer e Samir Ajdarovski espugnano il campo del Bozner (inutile il provvisorio pari di Gabriel Tessaro), i pusteresi abbattono il San Paolo grazie all'acuto di Noah Tinkhauser. Finiscono pari, infine, i match di Gabbiolo e Bressanone. In collina il rigore di Nicola Dal Fiume salva il Rovereto dalla sconfitta con la ViPo Trento, in vantaggio con il solito Ledion Marku, l'anticipo ha visto l'Anaune Val di Non prima avanti con Daniele Casagrande e poi brava nel riprenderla con Genci Kumrija dopo che una doppietta di Renè Sanna aveva momentaneamente capovolto il match a favore del Brixen.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 25ª GIORNATA DI ECCELLENZA