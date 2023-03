Südtirol, prima volta a far visita al Cagliari

Trasferta in Sardegna per l’FC Südtirol della 31esima giornata, dodicesima del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023, che riparte dopo la sosta di una settimana. I biancorossi, per la prima volta nella storia, saranno di scena sul campo del Cagliari. Sabato primo aprile la formazione guidata da mister Pierpaolo Bisoli incontrerà la compagine guidata da Claudio Ranieri in uno dei big match della giornata. Calcio d’inizio alle ore 14.00 sul terreno dell’Unipol Domus, lo stadio provvisorio costruito nel 2017 a ridosso dello storico “Sant’Elia”. L’FC Südtirol attualmente terzo in classifica a cinque lunghezze dal Genoa, secondo della classe e con un punto di vantaggio sulla diretta inseguitrice Bari, proviene da undici risultati utili consecutivi e da sei trasferte senza subire reti. Una striscia positiva partita all’inizio del girone di ritorno, caratterizzata da sette vittorie e quattro pareggi, che hanno portato la squadra biancorossa a quota 50 punti in classifica. Il Cagliari, guidato dallo scorso primo gennaio da Claudio Ranieri, occupa attualmente il quinto posto in classifica con 45 punti, in condominio con il Pisa. I rossoblù sardi sono in serie positiva da sette giornate (3 vittorie e 4 pareggi) e nel girone di ritorno, con il nuovo tecnico hanno conquistato 5 vittorie e 4 pareggi, perdendo a Modena. Prima della sosta, il Cagliari ha espugnato per 4-0 il campo della Reggina. In casa biancorossa indisponibili Tait (un turno di squalifica per cumulo di ammonizioni) e Carretta (problemi alla schiena).

CAGLIARI

Il Cagliari ha conquistato 45 punti in 30 giornate, frutto di 11 vittorie e 12 pareggi con 7 stop; 38 reti segnate e 29 subite, di cui ben 31 punti conquistati nelle 15 gare interne, caratterizzate da 9 vittorie e 4 pareggi, 2 le sconfitte con 23 reti all’attivo e 14 al passivo. I sardi sono la seconda migliore squadra tra le mura amiche dopo il Frosinone (35 punti in 15 gare). Con 15 reti Gianluca Lapadula guida (in condominio con il barese Cheddira) la graduatoria dei marcatori.

L’allenatore – Claudio Ranieri, 71 anni, ha assunto la guida del Cagliari il primo gennaio scorso, a fine andata, sostituendo Fabio Liverani. Il tecnico romano, già sulla panchina sarda nell’88-’89, vanta una lunga e prestigiosa carriera. Andando a ritroso: Watford, Sampdoria, Roma, Fullham, Nantes, Leicester (con tanto di successo in Premier League nel 2016), Grecia (nazionale), Monaco, Inter, Roma, Juventus, Parma, Valencia (in due distinti periodi), Chelsea, Atletico Madrid, Fiorentina, Napoli Cagliari, Campania Puteolana e Vigor Lamezia.

I PRECEDENTI

L’unico precedente tra le due squadre risale alla gara d’andata dello scorso 5 novembre allo Stadio Druso, conclusasi sul 2-2: 7’ Odogwu, 39’ Lapadula, 74’ Viola (rigore), 90’+4’ Odogwu.

EX DI TURNO

Il tecnico biancorosso Pierpaolo Bisoli ha giocato nel Cagliari dal 1991 al 1997 (complessivamente 188 gare ufficiali, 5 reti), vestendo la casacca rossoblù anche in Coppa Uefa 1993-1994. Ha allenato la formazione sarda nel 2010, in serie A. Joaquín Oscar Larrivey ha giocato nel Cagliari in serie A dal luglio 2008 al febbraio 2009, nella stagione 2009-2010 e dal 2011 al 2013: complessivamente 102 gare con 16 reti e 3 assist.