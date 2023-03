Anticipo ad Arco, domenica scontro al vertice a Riva del Garda

Come spesso capita quando il Nago Torbole gioca in casa, parte in anticipo il turno di Promozione: sabato sera sul sintetico di Arco sarà ospite il Fiemme per un match importante in chiave salvezza. Il big match, però, sarà quello che andrà in scena domenica a Riva del Garda: la Benacense 1905 attende la capolista Aquila Trento e - dopo aver accorciato le distanze nella scorsa giornata - ora per i biancoverdi c'è l'occasione di mettere la freccia. Spettatrice interessato dello scontro al vertice è l'altra seconda della classe Dro Cavedine 2022, che però dovrà affrontare la difficile trasferta sul campo di una ferita Ravinense. Diego Berasi e la Benacense andranno all'assalto della vetta

Altro match da seguire è il derby lagarino con la sfida tra i fratelli Manica: il Sacco San Giorgio, che proprio con l'Alense all'andata aveva iniziato la propria cavalcata, può addirittura sorpassare i più blasonati cugini. Intanto la Settaurense 1934 attende il Borgo affamato di punti salvezza, mentre il confronto tra Bassa Anaunia e Rotaliana vedrà opposte due squadre piuttosto tranquille. Cerca il poker di vittorie consecutive, invece, il Calisio, che ospita la Condinese, mentre tra Porfido Albiano e Gardolo sarà sfida tra disperate.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 16)

BASSA ANAUNIA - ROTALIANA

Alessandro Lorenz di Trento

Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

Giuseppe Lanotte di Trento

BENACENSE 1905 - AQUILA TRENTO

Gabriele Pio Nisi di Trento

Daniel Uche di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

CALISIO - CONDINESE

Emilio Filippo Privitelli di Trento

Linda De Carli di Rovereto

Denis Stefani di Arco Riva

NAGO TORBOLE - FIEMME (sabato, ore 20.30)

Arsian Bushi di Rovereto

Marjo Mehilli di Trento

Alessio Trentini di Trento

PORFIDO ALBIANO - GARDOLO

Johannes Morandell di Bolzano

Guido Maglio di Bolzano

Fabian Schroffenegger di Merano

RAVINENSE - DRO CAVEDINE CALCIO 2022

Lorenzo Cortese di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Santo Accorso di Bolzano

SACCO SAN GIORGIO - ALENSE

Jacopo Ricci di Rovereto

Massimiliano Baccini di Arco Riva

Omar Franceschetti di Arco Riva

SETTAURENSE 1934 - BORGO

Aleksej Galic di Arco Riva

Giovanni Zomer di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE