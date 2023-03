Mercoledì sera il Lavis può agganciare il Mori in vetta

Dopo una rincorsa iniziata già a settembre (dopo 4 giornate i rossoblù avevano 7 punti di ritardo dalla vetta) il Lavis mercoledì sera può raggiungere il Mori Santo Stefano in testa alla classifica di Eccellenza. Un momento della finale regionale di Coppa tra Lavis e San Paolo

Tra i ragazzi di Stefano Manfioletti e l'aggancio, c'è però l'ostacolo San Paolo: contro i biancoblù i lavisani hanno centrato sia la prima vittoria in campionato, sia il trionfo in Coppa Italia regionale, ma sempre sudando le proverbiali sette camicie. La compagine di mister Alex Mayr, inoltre, è la squadra più in forma tra quelle che stanno lottando per la salvezza, quindi il tasso di difficoltà del match che si giocherà sul sintetico di San Paolo sarà alquanto elevato per la truppa del presidente Marcello Rosa.

Programma e terna arbitrale (mercoledì, ore 20)

SAN PAOLO - LAVIS

Ludovico Esposito di Pescara

Davide Leto di Bolzano

Gianluca Testa di Merano

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA