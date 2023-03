Aquila avvicinata da Dro e "Bena", piangono Gardolo e Albiano

Si ricompatta il terzetto di testa, mentre in coda due squadre sembrano ormai destinate alla condanna anticipata: questa l'estrema sintesi della settima giornata di ritorno in Promozione.

Dro Cavedine e Benacense ringraziano il Sacco San Giorgio

Al Talamo il rigore di Matteo Simonini permette al Sacco San Giorgio di uncinare un punto nonostante il momentaneo vantaggio della capolista Aquila Trento firmato da Ivan Devigili, al gol numero 16 del proprio campionato. Ne approfittano così Dro Cavedine, la cui rimonta griffata dal penalty di Ayrton Barreiro e dal tocco ravvicinato di Valentin Sanchez Loesi blocca la Settaurense 1934 illusasi con Giorgio Dubini, e la Benacense 1905, passata nel catino della Condinese grazie ai guizzi di Matteo Risatti e Martino Tamoni. L'Alense intanto batte nettamente la Ravinense grazie ai gol di Elia Devigili ed Enis Hallunej, oltre all'autorete di Walter De Nardin, e aggancia al quarto posto la compagine del sobborgo e gli storesi. Federico Ceccato (Calisio) si invola verso il gol (foto Alessandro Holneider)

Nago e Borgo respirano, Calisio sempre più su

In coda gli attesi scontri diretti hanno affondato i fanalini di coda Porfido Albiano e Gardolo, mandati ko da Borgo e Nago Torbole: i valsuganotti festeggiano grazie alla doppietta di Jacopo Stefani e al primo acuto stagionale di Andrea Ognibeni che rendono inutile l'iniziale vantaggio cembrano di Mattia Bonfanti, i gardesani espugnano invece Melta grazie ai due acuti in un minuto degli insoliti bomber Ettore Rigatti e Pietro Tonetta. Pari e patta tra Fiemme (in rete Lorenzo Zorzi) e Bassa Anaunia (a segno il solito Cristian Zanotti), mentre il Calisio sul campo della Rotaliana coglie il terzo successo filato: grigiorossi avanti con Michele Ciurletti, reazione biancazzurra concretizzata da Tommaso Moser, definitivo 1-2 nel finale di Federico Ceccato.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 22ª GIORNATA DI PROMOZIONE