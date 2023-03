Insidia Sacco per l'Aquila, a Melta e Borgo scontri salvezza

Dopo l'allungo di domenica scorsa in vetta alla Promozione, la capolista Aquila Trento gioca ancora in casa, e con un'altra lagarina: al Talamo arriverà infatti il Sacco San Giorgio, formazione che negli ultimi mesi ha messo in difficoltà un po' tutti. Sperano in un favore dei roveretani le inseguitrici, che prima di tutto però dovranno pensare a fare risultato pieno: la Benacense 1905 sarà ospite della Condinese, mentre il ferito Dro Cavedine attende una Settaurense 1934 che ora mette il podio nel mirino. Altro incrocio d'alta quota sarà quello del Mutinelli, dove l'Alense se la vedrà con la Ravinense. Per Davide Cadonna e il Gardolo un match cruciale

In coda i campi caldi sono a Melta e in Valsugana, dove andranno in scena due scontri incrociati tra le ultime quattro: il Gardolo attende il Nago Torbole, il Borgo ospita il rinato Porfido Albiano, con in particolare gialloblù e rossoneri obbligati al risultato pieno. Intanto il Fiemme cercherà punti tranquillità ospitando la rilanciata Bassa Anaunia, mentre il Calisio - fresco semifinalista di Coppa Dao Conad - andrà a far visita alla Rotaliana in un confronto all'insegna della tranquillità.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 16)

ALENSE - RAVINENSE

Gabriele Pio Nisi di Trento

Lorenzo Santini di Arco Riva

Danilo Coppola di Trento

AQUILA TRENTO - SACCO SAN GIORGIO

Marco Claus di Trento

Tommaso Menolli di Rovereto

Giovanni Zomer di Rovereto

BORGO - PORFIDO ALBIANO

Claudio Bettin di Trento

Davide Teghil di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

CONDINESE - BENACENSE 1905

Alessio Guerrieri di Trento

Andrea Sartori di Trento

Marjo Mehilli di Trento

DRO CAVEDINE 2022 - SETTAURENSE 1934

Francesco Duranti di Trento

Marcantonio Giannone di Arco Riva

Giuliano Gasperini di Trento

FIEMME - BASSA ANAUNIA

Marco Criscuolo di Bolzano

Guido Maglio di Bolzano

Marco Losso di Merano

GARDOLO - NAGO TORBOLE

Michael Corradini di Bolzano

Flaviano Ticli di Merano

Marco Mulachiè di Bolzano

ROTALIANA - CALISIO

Aleksej Galic di Arco Riva

Massimiliano Baccini di Arco Riva

Daniel Uche di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE