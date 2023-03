Capolista a Ponte Arche, per l'Arco match da non sbagliare

Passa dai due match interamente trentini l'ennesimo capitolo della lotta al vertice in Eccellenza: la capolista Mori Santo Stefano è attesa nelle Giudicarie dal Comano Terme Fiavé, l'inseguitrice Lavis - messa alle spalle la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti - ospita al Lona la ViPo Trento. Intanto il San Giorgio se la vedrà con un pimpante Termeno, mentre il Maia Alta dovrà fare i conti con la fame del Lana. Il Comano Fiavé di Andrea Benamati attende la battistrada

In coda appuntamento da non fallire per l'Arco 1895, che va a far visita al rinato San Paolo. Metterà in palio punti importanti pure il confronto tra Strada del Vino e Stegona, mentre il Rovereto sul terreno di casa misurerà lo stato di salute del Brixen. Completa il quadro il match di Cles, dove Anaune Val di Non e Bozner si giocheranno punti utili per un piazzamento di medio-alta classifica.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ANAUNE VAL DI NON - BOZNER

Medi Danaj di Arco Riva

Marco Nasca di Trento

Omar Franceschetti di Arco Riva

COMANO TERME FIAVÉ - MORI SANTO STEFANO

Ervin Kola di Merano

Alessandro Salerno di Bolzano

Gianpiero Picca di Merano

LANA - MAIA ALTA

Davide Bonomo di Collegno

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Daniele Testa di Merano

LAVIS - VIPO TRENTO

Jacopo Ricci di Rovereto

Marco Lorenzoni di Rovereto

Salah Eddine Mouizina di Trento

ROVERETO - BRIXEN

Fabio Pintarelli di Bolzano

Santo Accorso di Bolzano

Davide Leto di Bolzano

SAN GIORGIO - TERMENO

Luca Maria Di Paolo di Merano

Antonio Pascone di Bolzano

Markus Santa di Bolzano

SAN PAOLO - ARCO 1895

Manuel Marchetti di L'Aquila

Linda De Carli di Rovereto

Yoan Battan di Trento

STRADA DEL VINO - STEGONA

Denise Perenzoni di Rovereto

Simone Bonazza di Trento

Andrea Amistadi di Arco Riva

