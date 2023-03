Jacopo Zeni trascina il Calisio in semifinale, Arco al tappeto

La Coppa Dao Conad non sarà un affare esclusivo delle formazioni di Eccellenza. Dopo i successi di mercoledì di Rovereto e Mori Santo Stefano, infatti, è arrivato l'acuto del Calisio, neopromossa in Promozione che a Martignano ha mandato al tappeto un giovane Arco 1895: protagonista della serata il classe 2004 grigiorosso Jacopo Zeni, che ha firmato entrambe le reti del 2 a 1 collinare, rendendo inutile il momentaneo pari gardesano di Gabriele Lombardo. Per Jacopo Zeni e il Calisio una serata perfetta

Ora per completare il quadro delle semifinaliste bisognerà attendere due settimane: il 5 aprile il sintetico di Masen di Giovo ospiterà infatti il confronto tra Val di Cembra, team di Prima Categoria e rivelazione assoluta della competizione, e Lavis, eliminato ieri dalla Coppa Italia Dilettanti dopo un bel cammino chiusosi ai quarti di finale.

Il quadro