Giudice Sportivo, lunga lista di squalificati in Prima

Nel Comunicato pubblicato oggi dal Comitato trentino della Federazione Italiana Giuoco Calcio spicca la lunghissima lista di squalificati in Prima Categoria, dove Giulio Pelizzari della Monte Baldo tra espulsione diretta e cumulo di ammonizioni ha collezionato quattro giornate di stop. Marco Girardi (ViPo Trento) domenica dovrà accomodarsi in tribuna

Eccellenza, Carli squalificato "in differita"

Nel massimo campionato regionale Gianni Carli (Comano Terme Fiavé) dovrà scontare domenica una giornata di squalifica nonostante la sua quinta ammonizione risalga al 12 marzo, questo perché il referto del match tra gialloneri e Termeno è stato analizzato solamente nei giorni scorsi. Salteranno il prossimo turno anche Lukas Hofer del Maia Alta (espulso domenica scorsa), Alex Demetz del Brixen, Martin Ciaghi del Maia Alta e Federico Conci della Strada del Vino (cumulo di ammonizioni).

Tra i dirigenti, Peter Bertamini (ViPo Trento) è stato inibito fino al 30 marzo, mentre tra gli allenatori Marco Girardi (ViPo Trento) starà fuori una giornata dopo aver rimediato la quinta ammonizione.

Promozione, Ravinense e Calisio punite

Nel massimo campionato provinciale da segnalare l'inibizione fino al 30 marzo di Amleto Mancini (Ravinense) e la squalifica per una gara di mister Nicola Laratta (Ravinense). Tra i calciatori, due giornate sono state inflitte a Jacopo Zeni (Calisio), una a Matteo Zuccatti (Calisio) e Mirko Boschi (Settaurense 1934).

Prima Categoria, ben 29 calciatori squalificati

In Prima dovrà stare in tribuna fino al 6 aprile Mauro Spangaro (Paganella), mentre per gli altri tecnici Antimo Buonanno (Aldeno) e Daniel Maistrelli (Alta Anaunia) la sanzione terminerà il 30 marzo. Tra i dirigenti, out fino al 13 aprile Mattia Fiorini (Trambileno) e fino al 30 marzo Daniele Stonfer (Val di Cembra).

Tra i calciatori spiccano le tre giornate comminate a Giulio Pelizzari (Monte Baldo) “espulso per offese al direttore di gara, gli rivolgeva frase irriguardosa al termine dell'incontro”, mentre dovranno saltare due gare Mattia Ferretti (Ortigaralefre) che “al termine della gara, offendeva l'arbitro”, Alessandro Cesarini Sforza (Trambileno) e Damiano Pellegrini (Val di Cembra). Un turno dovranno invece scontarlo 10 calciatori espulsi domenica, ovvero Leonardo Osler (Altavalsugana), Domenico Vendola (Azzurra), Matteo Bertoletti, Ruben Enea Fiorini e Gabriele Zendri (Castelsangiorgio), Yuri Zeni (Dolomitica), Luca Frasca (Monte Baldo), Matteo Salvadori (Pinzolo Valrendena), Isacco Pistoia (Primiero) e Mattia Marchiori (Trambileno), e ben 16 che hanno raggiunto la quinta ammonizione, ovvero Mattia Tondini (Altavalsugana), Samuel Uez (Athesis), Daniele Maramaldo (Audace), Edoardo Berasi (Calcio Bleggio), Lorenzo Colpo (Castelsangiorgio), Oleksandar Hnyda (Cristo Re), Pjeter Kola (Dolomitica), Alessandro Cellana e Nicolò Filippi (Ledrense), Lorenzo Nicolussi (MolvenoSpor), Giulio Pelizzari (Monte Baldo), Federico Sandri (Ortigaralefre), Stefano Pilati (Tnt Monte Peller), Davide Dalsasso (Telve), Michele Mattei (Val di Cembra) e Federico Ferrari (Virtus Trento).

Under 17, 5 giornate ad un giovane del Rovereto

Nel campionato under 17 élite censurabile il comportamento di un giovane del Rovereto, squalificato per cinque turni in quanto “in reazione a un contrasto di gioco, cercava di colpire l'avversario che schivava il colpo, quindi si levava la fascia da capitano gettandola a terra e avvicinatosi all'arbitro, lo offendeva”. Nei gironi provinciali della medesima categoria, l'Alta Anaunia è stata multata di 200 euro in quanto “pubblico di parte, offendeva ripetutamente il direttore di gara con frasi offensive e denigratorie”. Nel torneo primaverile under 19, disattenzione della Rotaliana che ha schierato Gabriel Zeni nonostante fosse squalificato: alla società biancazzurra è stato quindi inflitto lo 0-3 a tavolino con la Dolasiana, mentre il dirigente accompagnatore Alberto Fiorazzo è stato inibito fino al 20 aprile.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale odierno della Figc trentina: C.U. n°96 del 23/03/23 Stag. 2022/2023