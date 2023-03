Duecento mini calciatori hanno animato il 3° Torneo Mario Lona

Il centro sportivo di Lavis ha ospitato domenica scorsa la terza edizione del «Torneo Mario Lona», competizione riservata alla categoria pulcini. Ben 12 squadre, divise in tre gironi, si sono date battaglia mattina e pomeriggio, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza di socializzazione e di sport.

Sui quattro campi allestiti in via Paganella si sono date battaglia, in un calendario all’italiana sei formazioni espressione di altrettanti club professionistici, quattro trentine e due del Lavis, che ha organizzato l’evento.

Nel girone Pro si è imposto il Trento con 4 successi, davanti all’Hellas Verona con 3, al Südtirol con 2 e al Parma con 1. Nel girone Official vittoria del Levico Terme con 4 vittorie, davanti al Venezia con 3, alla Virtus Bolzano con 2 e al Lavis con 1. Nel girone Sperimentale successo del Lavis con 4 successi, davanti al Calisio con 3, alla Triestina con 2 e alla ViPo con 1.

Alla fine di una giornata vissuta all’insegna del divertimento tutti i 200 giocatori sono stati premiati. Fondamentale per la riuscita della manifestazione l’opera dei volontari dell’US Lavis e della sezione locale degli Alpini.