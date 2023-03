Il sogno di Coppa del Lavis svanisce a Castegnato

Si ferma ai quarti di finale l'avventura del Lavis in Coppa Italia Dilettanti: nel ritorno il Cast Brescia (squadra che nel girone C di Eccellenza lombarda comanda le danze con 10 punti sulla seconda) vince per 3 a 1, vanificando il 2-1 rossoblù di 15 giorni fa e raggiungendo in semifinale i toscani del Certaldo, mentre sull'altro lato del tabellone si sfideranno i molisani del Campobasso 1919 e i campani del San Marzano. Gjergj Mici non è mai riuscito a trovare il bersaglio

Il Lavis si presenta in Lombardia con atteggiamento guardingo ma non rinunciatario. I padroni di casa pigiano subito sull'acceleratore, trovando il vantaggio al 15' grazie alla deviazione vincente di Peli sulla punizione di Sodinha seguita dalla torre di Tognassi. Gli ospiti reagiscono con Amorth (lo stesso Tognassi salva sulla linea) per poi trovare il pari con una perfetta conclusione di Yassine Dsiri. Per la truppa di mister Stefano Manfioletti la doccia fredda arriva ad inizio ripresa, quando il solito Peli (su assist di Sodinha) e Contratti (su cross di Otabie) battono due volte Bertè riportando l'inerzia da parte bresciana. Il Lavis ha poche energie ma non molla, tanto che nel finale per poco Casalini non trova il gol che sarebbe significato semifinale. La formazione del presidente Marcello Rosa esce a testa altissima, ma con tanto amaro in bocca.

Il tabellino

Cast Brescia - Lavis 3-1

RETI: 15’ pt e 7’ st Peli (C), 26’ pt Dsiri (L), 15’ st Contratti (C)

CAST BRESCIA: Chini, Otabie, Gritti, Tognassi, Zanelli, Peli, Contratti (31’ st Giangaspero), Giosa, Berardo, Mattei (35’ st Marazzi), Sodinha (27’ st Tanghetti). All. Quaresmini

LAVIS: Bertè, Paoli (41’ st Ceccarini), Rizzon (26’ st Vitti), Gretter, Bellunato (32’ st Casalini), Mici, Dsiri, Pancheri, Barbetti, Amorth (26’ st Leye), Diagne (36’ st Mallemace). All. Manfioletti

ARBITRO: Palmieri di Avellino (Conforti di Salerno e Tosciotti di Latina)

NOTE: ammoniti Mici, Dsiri, Barbetti e Rizzon (L)

Il match d'andata

Lavis - Cast Brescia 2-1

14’ pt rig. Giangaspero (C), 44’ pt Barbetti (L), 8' st Diagne (L)

Gli altri quarti di finale

Certaldo - Valdichienti Ponte 1-1, 4-2 d.c.r. (1-1)

Campobasso 1919 - Insieme Formia 1-1 (2-1)

San Marzano Calcio - Nuova Igea Virtus 3-0 (1-1)