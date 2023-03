Lavis a Castegnato per cogliere una storica semifinale

Si gioca mercoledì pomeriggio il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti, competizione nella quale il Lavis punta dritto alle semifinali: dopo il 2-1 ottenuto nella gara d'andata contro il quotato Cast Brescia, i rossoblù non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Andrea Pancheri, capitano del Lavis

La missione, però, sarà difficilissima: a Castegnato i ragazzi di Stefano Manfioletti si troveranno difronte una squadra che ha già in tasca una buona fetta di Serie D (in campionato i bresciani conducono con un vantaggio abissale sulle rivali) e che ora vuole arrivare fino in fondo pure in Coppa. La truppa del presidente Marcello Rosa, però, ha già sovvertito più volte il pronostico in questo esaltante cammino, quindi sognare non costa nulla.

Lavis

Allenatore: Stefano Manfioletti

Posizione in campionato: 2° posto a quota 44 punti (22 giornate giocate su 30)

Ruolino di marcia: 13 vinte, 5 pareggi, 4 sconfitte; 41 gol fatti e 23 subiti

Miglior marcatore in campionato: Claudio Barbetti (12 gol)

Cammino in Coppa Italia: Arco 1895-Lavis 2-1, Lavis-Arco 1895 11-9 d.c.r. (primo turno); Rovereto-Lavis 2-2, Lavis-Rovereto 3-0 (semifinali); Mori Santo Stefano-Lavis 1-2 (finale provinciale); Lavis-San Paolo 2-1 (finale regionale); Vigasio-Lavis 0-0, Lavis-Brian Lignano 2-0 (triangolare triveneto); Lavis-Cast Brescia 2-1 (andata quarti di finale)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Claudio Barbetti (8 gol)

Cast Brescia

Allenatore: Andrea Quaresmini

Posizione in campionato: 1° posto a quota 59 punti (27 giornate giocate su 34)

Ruolino di marcia: 18 vinte, 5 pareggi, 4 sconfitte; 49 gol fatti e 22 subiti

Miglior marcatore in campionato: Federico Peli (11 gol)

Cammino in Coppa: Cast Brescia-AlbinoGandino 3-0, Forza e Costanza-Cast Brescia 3-5, Juvenes-Cast Brescia 0-1 (primo turno); Vertovese-Cast Brescia 2-3 (ottavi di finale); Cast Brescia-Ciliverghe 2-1 (quarti di finale); Cast Brescia-Tritium 1908 0-0, Tritium 1908-Cast Brescia 0-1 (semifinali); Leon-Cast Brescia 2-4 (finale regionale); Cast Brescia-Alba 2-1, Imperia-Cast Brescia 2-2 (triangolare Piemonte-Lombardia-Liguria); Lavis-Cast Brescia 2-1 (andata quarti di finale)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Marco Mattei (4 gol)

Il match d'andata

Lavis - Cast Brescia 2-1

14’ pt rig. Giangaspero (C), 44’ pt Barbetti (L), 8' st Diagne (L)

Il match di ritorno

Stadio: Comunale di Castegnato (Brescia)

Data e ora: mercoledì 22 marzo, ore 14.30

Terna arbitrale: Simone Palmieri di Avellino (Simone Conforti di Salerno e Daniele Tasciotti di Latina)

Gli altri quarti di finale

Certaldo - Valdichienti Ponte (1-1)

Campobasso 1919 - Insieme Formia (2-1)

San Marzano Calcio - Nuova Igea Virtus (1-1)