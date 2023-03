Davanti vincono tutte, dietro risale il San Paolo

Non cambia molto in Eccellenza: davanti vincono le prime cinque, mentre dietro i due scontri diretti più interessanti finiscono pari, con l'ex fanalino di coda San Paolo che ne approfitta per compiere un deciso balzo. Il moriano Juan Ignacio Molina ha deciso il match di Cles

Mori Santo Stefano d'autorità, Lavis tra le polemiche

Con un gol per tempo di Juan Ignacio Molina, il Mori Santo Stefano supera anche l'ostacolo Anaune Val di Non, violando per la prima volta in stagione il rettangolo di Cles. Risponde a fatica il Lavis, che rimane a -4 con una gara da recuperare: nel match interno con il Rovereto i rossoblù vanno a segno nei minuti finali dei due tempi con capitan Andrea Pancheri e con il bomber Claudio Barbetti (tante le polemiche che hanno accompagnato il gol decisivo arrivato al 96'), vanificando la buona prova delle zebrette e il momentaneo pari di Paolo Maria Festi. Rispondono presente anche le tre altoatesine: il San Giorgio atterra l'Arco 1895 con Martin Hysomemaj e Andreas Priller, il Maia Alta va due volte in svantaggio sul campo del Bozner (a segno con il solito Abdenaim En Naimi e con Gabriel Tessaro) ma passa con Michael Gruber, Michael Unterthurner ed Edoardo Ghiotti, il Termeno sfodera una superba rimonta targata Simon Greif in casa di un Comano Terme Fiavé che si era illuso con Samir Ajdarovski e con il rigore di Christian Malfer.

Il San Paolo atterra il Brixen e guadagna terreno su tutte

La doppietta di Jakob Hofer tiene in vita l'orgoglioso San Paolo, mentre al Brixen non basta il provvisorio pari di Renè Sanna. Ora in fondo alla graduatoria c'è la Strada del Vino, che non va oltre il pari interno con la ViPo Trento: squadra di casa avanti col rigore di Fabio Bertoldi, pari collinare firmato da Allassane Compaore. Si spartiscono la posta pure Lana e Stegona: il punticino serve più ai pusteresi, che con Julian Bacher replicano a Paolo Basile.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 22ª GIORNATA DI ECCELLENZA