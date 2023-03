Il Levico è in crisi. Passa anche il Campodarsego

Il Levico Terme si fa beffare al 91' da Girardello e scivola al penultimo posto. I valsuganotti perdono la terza gara consecutiva e, per la prima volta in stagione, si trovano nelle zone che portano alla retrocessione diretta. Per la squadra di Archimede Graziani ci sono molti rimpianti contro il Campodarsego. Moraschi, inoltre, best scorer dei trentini, si è mostrato croce e delizia. Realizzando il gol del momentaneo vantaggio nel primo tempo, ma trovando anche l'espulsione a metà ripresa.

Cronaca

Al 13' il Levico Terme al primo reale affondo passa in vantaggio. Come sempre Moraschi si gira bene e batte Boscolo per l'1-0. Il Campodarsego prova a reagire con Oneto ma la mira è imprecisa. La partita è aperta con occasione da ambo le parti. I trentini si vedono con un piazzato di Masetti, sventato da Boscolo. Sul ribaltamento di fronte Michelotto dal limite dell'area di rigore impegna severamente Amoroso che respinge.

Nella ripresa il Campodarsego trova l'immediato pareggio. Da azione d'angolo i veneti trovano la deviazione vincente, con Raggio che incappa in una sfortunata autorete. Il ritmo cala e i trentini, come spesso capitato in stagione, faticano a trovare spunti in attacco. Al 27' Moraschi si fa cacciare per somma d'ammonizioni per un fallo a metà campo. Il Levico, colpito nel morale, soffre gli attacchi ospiti. E al 91' Girardello dagli sviluppi di un corner trova il gol vittoria.

I termali perdono 2-1 e, nel prossimo turno, dovranno rialzare la testa nel derby regionale di domenica a Bolzano, in casa della Virtus.

Tabellino

LEVICO TERME-CAMPODARSEGO 1-2

RETI: 13’ pt Moraschi (L), 1’ st aut. Raggio (L), 46’ st Girardello (C)

LEVICO TERME: Amoroso, Marini (35’ st Pollini), Masetti, Gentile, Raggio, Dalla Bernardina, Moraschi, Rinaldo, Jovicic (16’ st Santuari G.), Santuari N. (47’ st Gavranovic), Gasperotti (16’ st Orsega). All. Graziani

CAMPODARSEGO: Boscolo, Oneto, Ballan (33’ st Girardello), Guitto, Perez, Buratto (34’ st Rivi) Michelotto, Alluci (1’st Farabegoli), Buongiorno, Orlandi, Cupani. All. Masitto

ARBITRO: Orazietti di Nichelino

NOTE: 250 spettatori circa; campo in buone condizioni. Ammoniti: Gentile, Moraschi, Dalla Bernardina, Raggio (LT); Alluci, Farabegoli, Buratto (C). Al 27’ st espulso Moraschi per doppia ammonizione. Recupero: 0’ + 5’