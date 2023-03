Il Südtirol stoppa l'ambizioso Parma

Parma-FC Südtirol termina senza reti. Nella 29esima giornata, decima del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli allungano la striscia positiva - iniziata con l’avvio del girone discendente – portando a dieci i risultati utili di consecutivi sei vittorie e quattro pareggi. La gara si accende al 14’: azione personale di Bernabè, uno-due con Sohm al limite, sguscia e calcia, palla rasoterra in diagonale e palla sul fondo alla sinistra di Poluzzi. Gli ospiti rispondo al 20’: fallo al limite dell’area di Coulibaly su Lunetta, punizione di destro a giro di Rover con Buffon che respinge. Poco dopo altro destro di Rover, fuori di pochissimo. Il Parma ci prova con un qualche tiro dalla distanza, fuori bersaglio o respinto dalla retroguardia ospite. Nella ripresa il Parma colleziona una serie di corner e prova alcune conclusioni, ma la retroguardia ospite di difende bene. Sabato prossimo, 18 marzo, nella 30sima giornata, 11a di ritorno l’FC Südtirol tornerà in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare la Spal. Calcio d’inizio alle ore 14.00.

IN CAMPO

Mister Fabio Pecchia, privo degli squalificati Vazquez e Del Prato, schiera il Parma con l’abituale 4-3-3: davanti al portiere e capitano Gigi Buffon, la difesa con Ansaldi, Valenti, Osorio e Coulibaly, davanti alla difesa Estevez, in mezzo a campo Bernabè, Sohm, Man e Zanimacchia dietro al terminale offensivo Benedyczak.

Mister Pierpaolo Bisoli, privo dello squalificato Belardinelli e degli infortunati Celli e Davi, schiera i biancorossi con un 4-4-2 Poluzzi tra i pali, in difesa De Col, Masiello, Zaro e Curto in mezzo al campo Lunetta, Fiordilino, Tait e Rover con Mazzocchi a ridosso di Odogwu.

Tabellino

PARMA - FC SÜDTIROL 0-0

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Ansaldi (27’ st Cobbaut), Valenti, Osorio, Coulibaly (35’ Hainaut); Estevez (27’ st Camara); Bernabè, Sohm; Zanimacchia, Man (35’ st Bonny); Benedyczak (12’ st Inglese).

A disposizione: Chichizola, Corvi, Balog, Charpentier, Juric, Circati, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Masiello, Zaro, Curto; Lunetta (15’ st Siega), Fiordilino (1’ st Schiavone), Tait, Rover (34’ st Casiraghi); Mazzocchi (8’ st Cissé), Odogwu (34’ st Larrivey).

A disposizione: Minelli, Harrasser, Berra, Vinetot, Eklu, Pompetti, Giorgini.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Mauro Vivenzi di Brescia e Vito Mastrodonato di Molfetta

IV UFFICIALE: Maria Marotta di Sapri

VAR on site: Davide Ghersini di Genova

AVAR on site: Daniele Liberti de L’Aquila.

NOTE: giornata primaverile, cielo sereno, temperatura attorno ai 20°; campo in ottime condizioni. Un minuto per commemorare le vittime della tragedia di Crotone.

Ammoniti: 18’ pt Fiordilino (FCS), 44’ pt Ansaldi (P), 13’ st Chiodi prep. atl. (FCS), 26’ st Sohm (P), 39’ st Poluzzi (FCS).

Angoli: 13-3 (3-2). Recupero: 1’+ 6’