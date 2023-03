Altro ostacolo probante per il Mori, il Lavis riceve l'Anaune

Si completa la settimana più intensa del girone di ritorno, e il campionato di Eccellenza propone diversi scontri da non perdere. A cominciare dal confronto tra un Maia Alta ferito dalla caduta di Cles e obbligato a fare risultato pieno per avvicinare la capolista Mori Santo Stefano, che salirà a Merano con la serenità di chi sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Intanto al Lona il Lavis, che mercoledì ospiterà il Cast Brescia nei quarti di Coppa Italia, attende quell'Anaune Val di Non che all'andata aveva giustiziato i rossoblù di Stefano Manfioletti. Rimanendo nella parte alta, il San Giorgio è atteso in collina dalla ViPo Trento, mentre il Bozner farà visita ad un altalenante Termeno. Nicola Dal Fiume, difensore del Rovereto

Scendendo di qualche punto, proverà ad allungare la striscia positiva il Rovereto, che attende un San Paolo riposato dalla sosta di mercoledì. Cercherà invece riscatto in Val Pusteria il Comano Terme Fiavé, atteso dallo scontro diretto contro lo Stegona. Da brividi le altre due sfide: il rinato Arco 1895 attende il Lana, mentre tra Brixen e Strada del Vino sarà confronto tra due compagini che non vincono da 8 e 11 giornate.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ARCO 1895- LANA

Alessandro Lorenz di Trento

Marco Nasca di Trento

Stefano Plotegher di Trento

BRIXEN - STRADA DEL VINO

Lorenzo Cortese di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Matteo Vintari di Bolzano

LAVIS - ANAUNE VAL DI NON

Gianluca Cipriano di Torino

Alessandro Salerno di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

MAIA ALTA - MORI SANTO STEFANO

Luca Schifone di Taranto

Andrea Sartori di Trento

Daniel Uche di Trento

ROVERETO - SAN PAOLO

Medi Danaj di Arco Riva

Marjo Mehilli di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

STEGONA - COMANO TERME FIAVÉ

Fabio Pintarelli di Bolzano

Santo Accorso di Bolzano

Antonio Pascone di Bolzano

TERMENO - BOZNER

Ervin Kola di Merano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Leif Hoffmann di Bolzano

VIPO TRENTO - SAN GIORGIO

Denise Perenzoni di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

Andrea Amistadi di Arco Riva

