Storico Manfioletti, doppio Biscaro, Cescatti risolutivo

Il podio infrasettimanale di Eccellenza è comandato dall'allenatore del Lavis, squadra che manco ha giocato il turno di campionato del mercoledì. Al suo fianco, il bomber di una lanciatissima Anaune Val di Non e chi ha aperto l'ennesima vittoria della capolista Mori Santo Stefano.

1. Stefano Manfioletti (Lavis)

I rossoblù non hanno giocato in campionato è vero, ma il motivo era serio: la compagine del presidente Marcello Rosa, 11 anni dopo la Fersina Perginese, ha riportato il Trentino nei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti. Detto dei valsuganotti, l'unico altro precedente è datato 2001, tempi in cui si usavano ancora le lire: a guidare il Comano Terme Fiavé in quella impresa, sempre lui, il mister più titolato del nostro calcio.

2. Nicolò Biscaro (Anaune Val di Non)

Tornare sul campo di casa, entrare nel secondo tempo e decidere con una doppietta il match con una delle big del campionato: tutto questo è stato il mercoledì sera dell'attaccante noneso che ha trascinato la truppa di mister Filippo Moratti alla vittoria sul Maia Alta. Ora i risultati utili consecutivi dei gialloblù sono ben 13, e la classifica si fa sempre più interessante per capitan Alessandro Segna e compagni.

3. Nicola Cescatti (Mori Santo Stefano)

Dopo la lunga squalifica autunnale, il difensore tricolore ha ritrovato il campo con l'inizio del girone di ritorno. Già sul campo della ViPo Trento il classe 2000 lagarino aveva gonfiato la rete, ma quel giorno i moriani tornarono da Gabbiolo senza punti, ben diversa l'importanza del gol messo a segno mercoledì nel confronto interno col Termeno, chiuso con un 3-1 che ha consolidato la vetta per i ragazzi di Mirko Colpo.

