Il Südtirol impatta con il Palermo

FC Südtirol-Palermo finisce 1-1 e con un gol per tempo: Cissè per i padroni di casa dopo 5’ e Soleri per i rosanero ospiti al 3’ della ripresa. Nella 26esima giornata, settima del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli, conquistano il settimo risultato utile consecutivo (quattro vittorie consecutive e tre pareggi di fila).

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con un 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, la difesa con Celli, Zaro, Masiello e Curto, in mezzo al campo Tait, Belardinelli e Fiordilino con Rover, Cissé dietro a Odogwu. Mister Eugenio Corini schiera il Palermo con il 3-5-2, davanti al portiere Pigliacelli, difesa con Mateju, Nedelcearu e Graves, a centrocampo Di Mariano, Broh, Gomes, Saric e Sala, in avanti Brunori e Tutino.

La gara si sblocca al 5’: rimessa dalla destra di Curto sulla trequarti campo, sponda di testa in area di Odogwu per Cissé che defilato a destra fa partire un potente destro al volo ad incrociare con la palla che si insacca sotto la traversa ospite per l’l-0. Un minuto i padroni di casa vicini al raddoppio con una ripartenza di Odogwu che calcia a botta sicura, ma Pigliacelli respinge con bravura. Poco dopo, dalla parte opposta ci prova Di Mariano, potente conclusione da fuori respinta in angolo. Al 18’ Rover verticalizza per Odogwu che si invola e arriva al tiro con il mancino, Pigliacelli respinge, sugli sviluppi ci prova Tait di testa e Pigliacelli manda in angolo. Primo tempo intenso e gradevole. Nella ripresa il neoentrato Soleri trova il pertugio di testa sugli sviluppi del corner dalla destra di Gomez e firma l’1-1. Subito dopo su punizione ci prova Celli, Pignacelli respinge in angolo.

Tabellino

FC SÜDTIROL - PALERMO 1-1 (1-0)

RETI: 5’ pt 1:0 Cissé (FCS), 3’ st 1:1 Soleri (P)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Celli (30’ st Berra), Masiello, Zaro, Curto; Fiordilino (30’ st Siega), Tait, Belardinelli (38’ st De Col); Rover (18’ st Carretta), Cissé; Odogwu (38’ st Larrivey)

A disposizione: Minelli, Marano, Vinetot, Eklu, Pompetti, Giorgini, Schiavone.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves (10’ pt Marconi); Di Mariano (1’ st Segre), Broh, Gomes, Saric (1’ st Soleri), Sala (23’ pt Masciangelo); Brunori, Tutino (27’ st Damiani).

A disposizione: Massolo, Grotta, Buttaro, Lancini, Aurelio, Orihuela, Vido.

Allenatore: Eugenio Corini

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma-1

ASSISTENTI: Alberto Tegoni di Milano e Paolo Laudato di Taranto

IV UFFICIALE: Gianluca Renzi di Pesaro

VAR: Davide Massa di Imperia

AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 15°, campo in ottime condizioni. Stadio sold out.

Ammoniti: 14’ pt Saric (P), 32’ pt Masciangelo (P), 21’ st Masiello (FCS), 36’ st Marconi (P), 42’ st Corini (P), 43’ st Cissé (FCS).

Angoli: 6-7 (2-4). Recupero: 2’+ 3’