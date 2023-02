A Piacenza il Trento vuole tornare a correre

Domenica pomeriggio, al “Garilli” di Piacenza (calcio d’inizio alle ore 14.30), il Trento vuole tornare a correre dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Pordenone, che non ha comunque per nulla inficiato lo splendido girone di ritorno percorso dalla compagine di Bruno Tedino, capace d’inanellare 6 vittorie, 2 pareggi e 1 solo stop nelle 9 gare della fase discendente di torneo sin qui disputate. Attualmente il Trento è 14esimo in classifica, in coabitazione con l’AlbinoLeffe, con 34 punti realizzati in virtù di 9 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina e Renate al ritorno), 7 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo e Pro Patria al ritorno) e 12 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata, Pordenone al ritorno), con uno score di 31 reti realizzate e 34 subite.

Il Piacenza occupa, invece, la 20esima posizione a quota 24 punti, per effetto di 5 successi (contro Mantova e Triestina all’andata, Pergolettese, Virtus Verona e Feralpisalò al ritorno), 9 pareggi (contro Virtus Verona, AlbinoLeffe, Juventus Next Gen, Trento, Padova, Novara e Vicenza all’andata, AlbinoLeffe e Pro Vercelli al ritorno) e 14 sconfitte (contro Pergolettese, Feralpisalò, Arzignano Valchiampo, Sangiuliano City, Pro Vercelli, Renate, Pordenone, Lecco, Pro Sesto e Pro Patria all’andata, Arzignano Valchiampo, Sangiuliano City, Juventus Next Gen e Renate al ritorno), con uno score di 31 reti segnate e 48 al passivo. Il match del “Garilli”, valevole per il 29esimo turno - il decimo del girone di ritorno - del campionato di serie C 2022 - 2023 sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn ed Eleven Sports con il commento di Davide Casi.

Piacenza Calcio



Fondato nel 1919, il Piacenza Calcio ha al proprio attivo la partecipazione ad otto campionati di serie A tra il 1993 e il 2003 con la particolarità, sino al 2001, di aver sempre impiegato esclusivamente giocatori italiani. Nel 2012, in seguito al fallimento, la società emiliana è ripartita dal campionato d’Eccellenza dell’Emilia Romagna con la denominazione Lupa Piacenza, riacquistando la denominazione Piacenza Calcio 1919 nel 2012. Sulla panchina della formazione emiliana siede da inizio settimana il tecnico Manuel Abbate, promosso dalla formazione “Primavera”, che ha avvicendato Cristian Scazzola, subentrato a sua volta a stagione in corso a Manuel Scalise. Gli elementi di spicco dell’organico sono il portiere Timothy Nocchi (ex Juve Stabia, Carpi, Padova, Spezia e Perugia in serie B, ex Poggibonsi, Carrarese, Tuttocuoio, Juventus Next Gen, Catanzaro e Monopoli in serie C), i difensori Francesco Cosenza (ex Ravenna, Avellino, Ancona, Reggina, Pro Vercelli, Grosseto, Lecce e Alessandria in serie B, ex Novara, Melfi, Taranto, Pro Vercelli, Lecce e Alessandria in serie C) e Andrea Accardi (6 stagione - 3 in B e 3 in C - con il Palermo ed ex Trapani in serie B e Modena in serie C), i centrocampisti Juri Gonzi (ex Cuneo, Mantova, AlbinoLeffe in serie C: per lui 204 presenze e 22 reti in categoria) e Cazim Suljic (ex Crotone in serie A e già in C con Cuneo, Alessandria e Piacenza) e gli attaccanti Alessandro Cesarini, ex Spezia, Viareggio, Sorrento, Prato, Savona, Parma, Pavia, Reggiana, Robur Siena e Pistoiese in serie C, alla sua terza stagione in forza al Piacenza, Vincenzo Plescia (ex Gubbio, Renate, Vibonese, Avellino e Carrarese in serie C) e Claudio Morra (ex Pro Vercelli, Virtus Entella e Pordenone in serie B, ex Fidelis Andria, Savona e Pro Vercelli in serie C), autore di 8 reti in stagione. I colori sociali sono il bianco e il rosso e la formazione emiliana disputa le gare casalinghe allo stadio “Leonardo Garilli” (capienza: 21.668 posti).

I precedenti

Sono 17 i precedenti tra le due squadre allo stadio “Garilli, con un bilancio di 8 successi emiliani (l’ultimo per 2 a 0 nel torneo di serie C1 1990-91), 7 pareggi (l’ultimo, 0 a 0, nella sfida dello scorso anno) e 2 vittorie gialloblù (l’ultima per 2 a 1 nel campionato di serie C1 1982-83). Il match d’andata, disputato lo scorso 23 ottobre allo stadio “Briamasco”, si concluse in parità, 2 a 2, con marcature trentine di Saporetti e Brighenti e reti emiliane a firma di Rossetti e Persia.

I convocati

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000); Terrani (1994).