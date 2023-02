Capolista in Val Pusteria, Lavis tra le mura amiche

Viaggia alla volta della Val Pusteria la capolista Mori Santo Stefano, che vuole tornare a correre anche in trasferta: la truppa di mister Mirko Colpo è attesa dal sempre ostico Stegona. Non avrà vita facile nemmeno la più immediata inseguitrice, ovvero il Maia Alta di Flavio Toccoli, di scena sul campo del Termeno. Sulla carta più favorevole l'impegno che attende il lanciato Lavis, che - con un pensiero all'impegno di Coppa di mercoledì - al Lona se la vedrà con una Strada del Vino in crisi nera. Intanto al Quercia il Rovereto dovrà fare i conti con la voglia di riscatto del San Giorgio. Lunga trasferta per il Mori Santo Stefano di mister Mirko Colpo

L'unico scontro tutto trentino della quarta di ritorno di Eccellenza è quello di Gabbiolo, dove ViPo Trento e Comano Terme Fiavé si giocheranno punti buoni per mantenere a debita distanza la zona calda. Lotta che non interessa l'Anaune Val di Non, ospite di un San Paolo rinato. Praticamente obbligato a fare risultato l'Arco 1895, sprofondato sino all'ultimo posto e costretto a sfidare un avversario in palla come il Bozner. Completa il quadro il match salvezza tutto altoatesino tra Brixen e Lana.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ARCO 1895 - BOZNER

Alessia Spampinato di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

Tommaso Menolli di Rovereto

BRIXEN - LANA

Lorenzo Moretti di Cesena

Davide Leto di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

LAVIS - STRADA DEL VINO

Michele Armellini di Arco Riva

Lorenzo Santini di Arco Riva

Lorenzo Carpentari di Trento

ROVERETO - SAN GIORGIO

Mirco Guerrieri di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

SAN PAOLO - ANAUNE VAL DI NON

Daniel Frattari di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Nicole Samantha Paparella di Bolzano

STEGONA - MORI SANTO STEFANO

Luca Maria Di Paolo di Merano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Leif Hoffmann di Bolzano

TERMENO - MAIA ALTA

Alessandro Piccoli di Rovereto

Yoan Battan di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

VIPO TRENTO - COMANO TERME FIAVÉ

Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia

Andrea Canali di Trento

Giovanni Zomer di Rovereto

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA