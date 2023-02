Raffica di squalifiche per cumulo di ammonizioni

Nei massimi campionati locali nessun lavoro straordinario per il Giudice Sportivo: nel registro, però, cominciano ad accumularsi i cartellini gialli, con la conseguente pioggia di squalifiche per i calciatori giunti alla quinta ammonizione in campionato. Gjergj Mici (Lavis) domenica dovrà seguire dalla tribuna il match con la Strada del Vino

Eccellenza, Sanogo in castigo per due giornate

Sono 8 i calciatori appiedati nel massimo campionato regionale. Hamed Sanogo (Strada del Vino) dovrà stare fermo due turni, mentre salteranno una partita Lukas Aichner (San Giorgio) e Quassim Hannachi (Strada del Vino), espulsi domenica, oltre a Daniele De Simone (Bozner), Samir Ajdarovski (Comano Fiavé), Gjergj Mici (Lavis), Davide Caldato e Philipp Spiess (Termeno), giunti alla quinta ammonizione. Squalificato per cumulo di gialli pure mister Hugo Pomella (Lana).

Promozione, lunga lista di squalificati per cumulo

Ben 15 gli elementi sanzionati dal Giudice Sportivo nel massimo campionato provinciale. Due le gare di squalifica comminate a Matteo Sabatino (Nago Torbole), espulso nello scorso weekend come Nicolò Manente (Benacense 1905), che però ha rimediato un turno. Sono ben 13 i calciatori squalificati per cumulo di ammonizioni: si tratta di Roberto Carpi, Tommaso Deimichei e Riccardo Gatti (Alense), Nicolò Berteotti (Aquila Trento), Cristian Zanotti (Bassa Anaunia), Simone Nodari (Benacense 1905), Joao Ferreira e Paolo Roccabruna (Calisio), Leonardo Butterini (Condinese), Michele Zadra (Dro Cavedine 2022), Matthias Costa e Matteo Piccoli (Fiemme), Loris Salvaterra (Sacco San Giorgio).

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale odierno della Figc trentina: C.U. n°86 del 23/02/23 Stag. 2022/2023